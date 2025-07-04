Дизайнер Зеленського розкрив секрет костюма президента на зустрічі з Трампом

Хоча так могло здатися, але український лідер після початку війни жодного разу не одягав класичний костюм

ЗМІ писали, що на саміті НАТО, який відбувся 25 червня у Гаазі, президент України Володимир Зеленський з’явився у діловому костюмі, але без краватки та класичних туфель.

Проте його дизайнер Віктор Анісімов розповів DW, що Зеленський був одягнений не в класичний костюм, ба більше – на ньому була куртка, а не піджак.

"Мі співпрацюємо з лютого (2025 року – ред.). Ми зробили декілька луків. Останній піджак сколихнув якось всіх людей. Це не костюм, це форменна куртка у вигляді жакета", – уточнив Анісімов.

Фото: Getty Images Володимир Зеленський на саміті НАТО в Гаазі

Фото: Getty Images Володимир Зеленський на саміті НАТО в Гаазі

Судячи з того, що Зеленський змінив дизайнера у лютому 2025 року, на це вплинув скандал під час візиту у США та зауваження з приводу його одягу. Під час перебування глави України у Білому домі журналіст запитав Зеленського, чи має той костюм, заявивши, що у США не всім подобається його вигляд.

Фото: Getty Images Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Овальному кабінеті

Хоча гарант Конституції не повернувся до класики, але його образи змінилися та стали більш наближеними до неї. Світшоти змінилися одягнутими зверху на чорні сорочки куртками такого з кольору, які дехто навіть плутає з класичним піджаком.

Так, на похороні Папи Франциска та інавгурації Папи Римського Лева XIV ми побачили дуже стриманий, але стильний чорний костюм із варіацією кітеля з пізнаваними військовими деталями. Цікаво, що точно такий кітель-піджак, вдягав у своєму кліпі "Люди-Титани" соліст гурту KOZAK SYSTEM — Іван Леньо.

Фото: Getty Images Володимир Зеленський з дружиною на похороні Папи Франциска

"Не було задачі зробити щось таке президентське, щось таке, щоб це була фішечка тільки в нього. Ні. Military style, форменний одяг з трошечки-трошечки fashion. В перші дні не було важливо це, і в перші місяці не було важливо. І навіть у перші роки не було важливо", – сказав Анісімов.

Раніше "Телеграф" вирішив з’ясувати, яка стрижка у президента України та як її повторити. Якщо Дональд Трамп перетворив своє "дивне" укладання на елемент власного іміджу, то Володимир Зеленський робить ставку на стриманість та акуратність.