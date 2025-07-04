Дизайнер Зеленського розкрив секрет костюма президента на зустрічі з Трампом
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Хоча так могло здатися, але український лідер після початку війни жодного разу не одягав класичний костюм
ЗМІ писали, що на саміті НАТО, який відбувся 25 червня у Гаазі, президент України Володимир Зеленський з’явився у діловому костюмі, але без краватки та класичних туфель.
Проте його дизайнер Віктор Анісімов розповів DW, що Зеленський був одягнений не в класичний костюм, ба більше – на ньому була куртка, а не піджак.
"Мі співпрацюємо з лютого (2025 року – ред.). Ми зробили декілька луків. Останній піджак сколихнув якось всіх людей. Це не костюм, це форменна куртка у вигляді жакета", – уточнив Анісімов.
Судячи з того, що Зеленський змінив дизайнера у лютому 2025 року, на це вплинув скандал під час візиту у США та зауваження з приводу його одягу. Під час перебування глави України у Білому домі журналіст запитав Зеленського, чи має той костюм, заявивши, що у США не всім подобається його вигляд.
Хоча гарант Конституції не повернувся до класики, але його образи змінилися та стали більш наближеними до неї. Світшоти змінилися одягнутими зверху на чорні сорочки куртками такого з кольору, які дехто навіть плутає з класичним піджаком.
Так, на похороні Папи Франциска та інавгурації Папи Римського Лева XIV ми побачили дуже стриманий, але стильний чорний костюм із варіацією кітеля з пізнаваними військовими деталями. Цікаво, що точно такий кітель-піджак, вдягав у своєму кліпі "Люди-Титани" соліст гурту KOZAK SYSTEM — Іван Леньо.
"Не було задачі зробити щось таке президентське, щось таке, щоб це була фішечка тільки в нього. Ні. Military style, форменний одяг з трошечки-трошечки fashion. В перші дні не було важливо це, і в перші місяці не було важливо. І навіть у перші роки не було важливо", – сказав Анісімов.
Раніше "Телеграф" вирішив з’ясувати, яка стрижка у президента України та як її повторити. Якщо Дональд Трамп перетворив своє "дивне" укладання на елемент власного іміджу, то Володимир Зеленський робить ставку на стриманість та акуратність.