Ці вампіри можуть створити колонію у будинку: відкрили вікно — отримали "сусідів" (відео)

Як діяти обережно та не нашкодити тварині.

Кажани все частіше опиняються в оселях українців — в них триває сезонна міграція. Лишивши вікна відкритими можна отримати неочікуваних "сусідів". Іноді, це цілі колонії кажанів.

Українські кажани не шкідливі для людини, але налякані можуть вкусити. Вони харчуються комахами, фруктами, нектаром. Ба більше — кажани занесені до Червоної книги, тож вбивати їх не можна. Щоб запобігти проникненню кажанів у дім потрібно закривати вікна та балкони або ж використовувати сітки. Міграцію вже зафіксували у Дніпропетровській області. Осіння міграція у кажанів триватиме до жовтня.

Якщо ж, як у випадку на відео, кажани все ж таки опинились в помешканні, потрібно діяти обережно аби не нашкодити і собі, і тварині. У центрі поводження з рукокрилими радять спочатку спробувати вигнати кажана на вулицю. Це можна робити ввечері чи в сутінках. Температура має бути не мінусова.

Що робити, якщо кажан у квартирі

Якщо ж знайшли кажана сплячим, то безпечно його можна винести за допомогою коробки. Робити це потрібно також в щільних рукавичках, знадобиться картонна коробка та аркуш картону. В коробці має бути отвір, щоб тварина дихала, якщо до вечора ще є час.

Як спіймати кажана коробкою

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні мешкає найбільший кажан в Європі — вечірниця велетенська. Він опинився на межі зникнення.