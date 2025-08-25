Эти вампиры могут создать колонию в доме: открыли окно – получили "соседей" (видео)

Как поступать осторожно и не навредить животному.

Летучие мыши все чаще оказываются в домах украинцев — у них продолжается сезонная миграция. Оставив окна открытыми можно получить неожиданных "соседей". Иногда это целые колонии летучих мышей.

Украинские летучие мыши не вредны для человека, но напуганные могут укусить. Они питаются насекомыми, фруктами, нектаром. Более того, летучие мыши занесены в Красную книгу, поэтому убивать их нельзя. Чтобы предотвратить проникновение летучих мышей в дом, нужно закрывать окна и балконы или использовать сетки. Миграцию уже зафиксировали в Днепропетровской области. Осенняя миграция у летучих мышей будет продолжаться до октября.

Если же, как в случае на видео, летучие мыши все же оказались в доме, нужно действовать осторожно, чтобы не навредить и себе, и животному. В центре обращения с рукокрылыми советуют сначала попытаться выгнать летучую мышь на улицу. Это можно делать вечером или в сумерках. Температура должна быть не минусовой.

Что делать, если летучая мышь в квартире

Если же нашли летучую мышь спящей, то безопасно ее можно вынести с помощью коробки. Делать это нужно также в плотных перчатках, понадобится картонная коробка и лист картона. В коробке должно быть отверстие, чтобы животное дышало, если до вечера еще есть время.

Как поймать летучую мышь коробкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине живет самая большая летучая мышь в Европе — исполинская вечерница. Он оказался на грани исчезновения.