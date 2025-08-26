Рус

Мав їхати до Москви, але... Залужний пригадав цікавий факт про себе (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валерій Залужний
Валерій Залужний. Фото Колаж "Телеграф"

Дипломат поділився спогадами

Валерій Залужний, ексголовком ЗСУ, розповів, що свого часу його було відібрано для навчання в академії Генштабу Росії у Москві. Він навіть погодився, проте замість Залужного у військову академію у Москві вступила інша людина.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ розповів у інтерв'ю на каналі "Нова українська школа". В результаті Залужний вступив у академію Генерального штабу ЗСУ. На той момент він вже три роки був командиром бригади.

Цього часу достатньо для того, щоб планувати свою подальшу долю. Таким хлопцям, як я, просто з набором якихось знань і амбіцій пробитися було майже неможливо… І тоді якраз, я не знаю чому, була хвиля, наші офіцери вчилися і на оперативно-тактичному факультеті, в російських академіях дуже багато … по всій Росії вчилися, в тому числі і в академії генерального штабу Російської Федерації. І ось тоді я отримав пропозицію. Я, звісно, погодився

Валерій Залужний

За словами ексголовкома, для нього це не було чимось надзвичайним. Він погодився навчатися у Москві тому, що розумів, що там дають гідний рівень знані у сері військової науки. До того ж навчення у РФ тоді вважалося більш престижним, ніж українське.

Я погодився, що буду вступати до цієї академії … як уже там потрібно було їхати уже збирати речі, їхати в Москву вчитися, я дізнався, що поїхала інша людина замість мене

Валерій Залужний

Тоді майбутній головком ЗСУ вирішив вступити до академії Генерального штабу ЗСУ. Він успішно склав вступні іспити.

Я здав вступний іспит і вступив до академії Генерального штабу, але вже нашу рідну українську. І хочу сказати, що я дуже вдячний долі, що трапилось саме так

Валерій Залужний

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний із дружиною влаштували переполох у театрі Лондона. До чого тут королівська родина.

Теги:
#Навчання #Інтерв'ю #Валерій Залужний