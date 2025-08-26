Мав їхати до Москви, але... Залужний пригадав цікавий факт про себе (відео)

Дипломат поділився спогадами

Валерій Залужний, ексголовком ЗСУ, розповів, що свого часу його було відібрано для навчання в академії Генштабу Росії у Москві. Він навіть погодився, проте замість Залужного у військову академію у Москві вступила інша людина.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ розповів у інтерв'ю на каналі "Нова українська школа". В результаті Залужний вступив у академію Генерального штабу ЗСУ. На той момент він вже три роки був командиром бригади.

Цього часу достатньо для того, щоб планувати свою подальшу долю. Таким хлопцям, як я, просто з набором якихось знань і амбіцій пробитися було майже неможливо… І тоді якраз, я не знаю чому, була хвиля, наші офіцери вчилися і на оперативно-тактичному факультеті, в російських академіях дуже багато … по всій Росії вчилися, в тому числі і в академії генерального штабу Російської Федерації. І ось тоді я отримав пропозицію. Я, звісно, погодився Валерій Залужний

За словами ексголовкома, для нього це не було чимось надзвичайним. Він погодився навчатися у Москві тому, що розумів, що там дають гідний рівень знані у сері військової науки. До того ж навчення у РФ тоді вважалося більш престижним, ніж українське.

Я погодився, що буду вступати до цієї академії … як уже там потрібно було їхати уже збирати речі, їхати в Москву вчитися, я дізнався, що поїхала інша людина замість мене Валерій Залужний

Тоді майбутній головком ЗСУ вирішив вступити до академії Генерального штабу ЗСУ. Він успішно склав вступні іспити.

Я здав вступний іспит і вступив до академії Генерального штабу, але вже нашу рідну українську. І хочу сказати, що я дуже вдячний долі, що трапилось саме так Валерій Залужний

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний із дружиною влаштували переполох у театрі Лондона. До чого тут королівська родина.