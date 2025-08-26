Должен был ехать в Москву, но... Залужный вспомнил интересный факт о себе (видео)

Дипломат поделился воспоминаниями

Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, рассказал, что в свое время он был отобран для обучения в академии Генштаба России в Москве. Он даже согласился, однако вместо Залужного в военную академию в Москве поступил другой человек.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью каналу "Нова українська школа". В результате Залужный поступил в академию Генерального штаба ВСУ. На тот моменту он уже три года был командиром бригады.

Этого достаточно для того, чтобы планировать свою дальнейшую судьбу. Таким парням, как я, просто с набором каких-то знаний и амбиций пробиться было почти невозможно… И тогда как раз, я не знаю, почему, была волна, наши офицеры учились и на оперативно-тактическом факультете, в российских академиях очень много… по всей России учились, в том числе и в академии генерального штаба Российской Федерации. И тогда я получил предложение. Я, конечно, согласился Валерий Залужный

По словам экс-главкома, для него это не было чем-то невероятным. Он согласился учиться в Москве потому, что понимал, что там дают достойный уровень в сере военной науки. К тому же, обучение в РФ тогда считалось более престижным, чем украинское.

Я согласился, что буду поступать в эту академию… как уже нужно было ехать собирать вещи, ехать в Москву учиться, я узнал, что поехал другой человек вместо меня Валерий Залужный

Тогда будущий главком ВСУ решил поступить в академию Генерального штаба ВСУ. Он успешно сдал вступительные экзамены.

Я сдал вступительный экзамен и поступил в академию Генерального штаба, но уже наш родной украинский. И хочу сказать, что я очень благодарен судьбе, что случилось именно так Валерий Залужный

