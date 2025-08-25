Виїхав ще до повномасштабної війни? Що відомо про брата Свириденко, який мешкає за кордоном (фото)

Що відомо про молодшого брата прем’єрки

Брат прем’єр-міністра України Юлії Свириденко Віталій мешкає за кордоном. Виїхав він туди до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Це випливає зі слів глави українського уряду у коментарі "Радіо Свобода". Про це вона розповіла під час участі у заходах Національного молитовного сніданку 25 серпня.

Свириденко повідомила, що її брат виїхав за кордон не під час повномасштабного вторгнення, а до його початку. На запитання, чому він не повернувся, Свириденко відповіла, що той "проживає за кордоном".

Скандали

Вперше інформацію про те, що Віталій Свириденко поїхав до Лондона "на навчання" озвучила нардеп Мар’яна Безугла 14 липня. При цьому вона нагадала, що у листопаді 2021 року він ще був в Україні та роздавав нагороди чернігівським спортсменам.

Безугла повідомила про виїзд брата Свириденко

Публікація про нагородження доступна на сайті місцевого видання "Час Чернігівський". На той момент він був головою обласної Федерації стрілянини.

Свириденко наприкінці 2021 року ще був в Україні

Журналіст Володимир Бондаренко у липні 2024 року вказував на те, що Віталій Свириденко пов’язаний із фігурантом справи колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського, якого підозрюють у привласненні землі на 290 мільйонів гривень.

Брат Свириденко пов’язаний із фігурантом справи Сольського

Біографія

Віталій Свириденко народився 15 квітня 1989 року у Чернігові. Вищу освіту здобув у Київському національному торгівельно-економічному університеті (магістр правознавства).

Трудову діяльність розпочав у 2011 році на посаді головного спеціаліста юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації. З липня 2012 року – начальник юридичного відділу ПрАТ "Прилуцький хлібозавод", з травня 2015 року по серпень 2018 року – заступник директора з юридичних питань приватного підприємства "Міклуха". 2020 року став депутатом Чернігівської облради від "Слуги народу".

Віталій Свириденко

У мережі мало його фотографій

