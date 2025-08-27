Умер известный правнук Ивана Франко: его не стало в знаковую дату

В среду, 27 августа, стало известно, что умер правнук великого писателя Ивана Франко

Петро Галущак — правнук легендарного украинского писателя и поэта Ивана Франко, который трепетно берег наследие великого предка. Сегодня, 27 августа стало известно, что правнук Франко умер. Петру Галущаку был 71 год.

О смерти правнука Франко сооблил заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак. Известно, что Петр Галущак в последнее время много болел и вот этот недуг унес его жизнь. Дату прощания и похорон семья сообщит позже.

Правнук Ивана Франко Петр Галущак

Отметим, что Петр Галущак имеет шестерых сыновей, которые, как и их отец носят в себе гены великого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко. Примечательно, что Петр Галущак умер именно в день рождения самого Ивана Франко — 27 августа.

Что известно про Петра Галущака?

Петр Галущак был сыном Иванны Франко и Мирослава Галущака. Он родился во Львове 12 сентября 1954 года. Учился в специализированной с углубленным изучением английского языка. После школы окончил Львовскую политехнику.

Известно, что правнук Ивана Франко работал инженером-конструктором, потом, когда пришло время, служил в советской армии. После службы устроился старшим инженером в Институт геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР. Позже Петр Галущак работал в пусконаладочных предприятиях вычислительной техники.

Петр Галущак ушел из жизни в день рождения Ивана Франко

В 1988 году он женился на Олесе Ярош. В семье родилось шестеро сыновей. Так что не удивительно, что Петр Галущак был также одним из основателей Львовского областного союза многодетных семей "Счастливая семья".

Помимо работы и семьи Петр Галущак посвятил свою жизнь и сбережению культурного наследия своего великого предка Ивана Франко. Правнук был активным участником многих мероприятий, которые проводились в музее "Дом Франко". Галущак даже разработал особую экскурсию для музея и способствовал наполнению его фондов.

