Після 22 років з України не виїхати: виплив важливий нюанс нових правил перетину кордону

Обіцянки влади були іншими

Чоловікам з повноліття і до 22 років дозволили виїзд за кордон. Запрацювати механізм має після офіційного оприлюднення постанови.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував текст постанови. В ній йдеться, що виїзд можливий тільки до настання 22 років. В тексті йдеться про "до 21 року включно".

Текст постанови Кабміну

Постанова Кабміну про перетин державного кордону

Перетинати кордон можуть особи 18-21 років ВКЛЮЧНО. З 22 років ВЖЕ НЕ МОЖНА виїхати. Олексій Гончаренко, нардеп

Попередньо, в ДПСУ повідомили, що до офіційного оприлюднення постанови Кабміну говорити про остаточні зміни зарано. Для того, щоб виїхати за кордон, чоловіки повинні мати військово-обліковий документ в паперовому вигляді або через "Резерв+".

Водночас нардеп Олександр Федієнко зазначив, що офіційну постанову не надрукував Кабмін, а документ, який опублікував Гончаренко, — є технічним.

Представник уряду в Раді Тарас Мельничук напередодні повідомляв, що зміни стосуватимуться чоловіків 22 років включно. Не зможуть виїхати тільки окремі категорії, серед яких члени Кабміну, заступники міністрів тощо.

Допис про оновлення правил перетину кордону

Можливість виїзду за кордон, зокрема була важлива для українських студентів. Оновлення правил перетину кордону також нормалізує знаходження в інших країнах чоловіків 18-21 року, які виїхали раніше. Водночас українці переживають, що дозвіл на виїзд змусить молодь поїхати з України.

"Телеграф" повідомляв, що з вересня українців очікує ряд змін. Важливі оновлення чекають на школярів, студентів та батьків учнів.