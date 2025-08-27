Не "Межигір’ям" єдиним: у якому ще колишньому "режимному об’єкті" можна відпочити біля Києва (мапа)

Тут серед вікових лісів пасуться зубри та благородні олені, а сучасна інфраструктура дозволяє комфортно насолоджуватися дикою природою.

Понад півстоліття ця територія була недоступна простим українцям. Паркан із колючим дротом надійно приховував від сторонніх очей унікальні природні багатства Полісся. 1957 року тут було створено заповідно-мисливське господарство закритого типу. Ця територія призначалася для відпочинку та полювання перших осіб держави та високопоставлених гостей. Сьогодні "Залісся" гостинно відчиняє двері всім, хто готовий поринути у світ дикої природи лише за годину їзди від столиці.

Національний природний парк "Залісся" – це унікальне поєднання незайманої природи, багатої історії та сучасного сервісу. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову, щоби щоразу відкривати нові таємниці українського Полісся.

Від закритої зони до національного надбання

Історія перетворення секретної резиденції на загальнодоступний природний парк розпочалася у 2009 році, коли територія набула офіційного статусу. Однак справжнє відкриття для широкої публіки відбулося лише останніми роками, коли тут було створено сучасну туристичну інфраструктуру.

Парк "Залісся"

Розташований на кордоні Київської та Чернігівської областей, парк займає значні 15 тисяч гектарів. Головне багатство "Залісся" – вікові змішані ліси, де ростуть могутні сосни та дуби. Особливу цінність становлять понад тисячу гектарів лісів старших за сто років – справжні живі свідки української історії.

Шляхетний олень у парку "Залісся"

Зустріч із дикою природою

Тваринний світ парку вражає різноманітністю. У густих лісах мешкають благородні олені, граціозні косулі, величні лосі та потужні дикі кабани. Але справжня гордість "Залісся" – череда зубрів, цих живих символів європейських лісів, яких можна побачити під час організованих сафарі.

Зубри у парку "Залісся"

Любителі птахів будуть у захваті від місцевого розмаїття — понад 200 видів пернатих, включаючи рідкісного чорного лелеки, журавлів та орланів. Дивно, але деякі лісові жителі настільки звикли до людей, що навіть дозволяють погладити себе.

Маршрути для кожного

Парк пропонує різноманітні способи знайомства із природою. Для автомобілістів доступні два маршрути: "Перлина Полісся" (37 км, близько 2 годин) та "Мандруємо Поліссям" (28 км). Обидва розраховані на комфортну подорож без особливих складнощів.

Велосипедисти можуть вибрати 28-кілометровий маршрут "Дорогами Залісся" — двогодинна подорож легкої складності мальовничими лісовими дорогами. Піші прогулянки представлені екологічною стежкою "Лісова казка" завдовжки 5,3 км. Цей 2,5-годинний маршрут дозволяє максимально близько познайомитись із таємницями стародавніх лісів.

Стайня у парку "Залісся"

Екскурсії супроводжують досвідчені єгері та гіди, які знають кожен куточок парку та його мешканців. Під час сафарі відвідувачі часто стають свідками дивовижних сцен — цілі сімейства зубрів та благородних оленів спокійно пасуться серед вікових дерев, не зважаючи на спостерігачів.

Інфраструктура парку

Пожежна вежа на пагорбі відкриває захопливі панорами озер. Звідси відкриваються краєвиди, гідні пензля художника чи об’єктиву професійного фотографа.

Озеро у парку "Залісся"

Особливе місце у парку займає стайня з породистими арабськими та андалузькими скакунами – подарунками іноземних держав. Тут можна не тільки познайомитися з благородними тваринами, але й взяти уроки верхової їзди або здійснити кінну прогулянку ранковими стежками.

Музей з історією

У мисливському будиночку знаходиться унікальний Музей дикої природи. Тут зібрано вражаючу колекцію таксидермії місцевих тварин, історичні фотографії та експонати, пов’язані з відомими відвідувачами минулого — від Микити Хрущова до Фіделя Кастро. Цифровий атлас території дозволяє детально вивчити усі багатства парку.

Цілий рік цікаво

Парк живе насиченим подіями життям. Навесні проходить фестиваль "Пробудження лісу" зі світанковими екскурсіями та майстер-класами. Осінь – час фотосафарі з професійним обладнанням. Взимку працює "Лісова школа", де вчать виживання у природі та читання слідів тварин.

Любителі водних розваг знайдуть тут кришталево чисті озера для риболовлі на щуку та карася чи каякінгу. А нічні астрономічні спостереження під зоряним небом, вільним від міського засвічення, стануть незабутнім досвідом.

Як дістатися

Національний природний парк "Залісся" розташований приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Києва, на території Київської та Чернігівської областей. Одна з найзручніших та найпопулярніших доріг для автомобілістів – траса Н07 (Чернігівська траса), яка веде безпосередньо до парку. Трасою потрібно їхати близько години, залежно від трафіку.

Для тих, хто віддає перевагу громадському транспорту, можливий наступний маршрут: від Києва можна доїхати до села Залісся або найближчого села Богданівка автобусом, маршруткою або з пересадкою через Бровари. Важливо заздалегідь уточнити розклад та наявність транспорту, оскільки прямі рейси до парку можуть бути обмежені.

