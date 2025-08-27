Обычно их в городе не встретишь: в Ровенской области заметили самую пеструю птицу Украины (фото)

Эти редкие путешественники из Африки вероятно облюбовали песчаные берега рек региона

На днях в Ровенской области произошло уникальное природное явление — сюда залетела стая одних из самых красивых и ярких птиц Украины. Известные своей яркой палитрой, они с удовольствием выбирают для гнездования открытые просторы, песчаные склоны и берега рек, которые расположены и неподалеку от Острога.

Там, собственно, и удалось зафиксировать птиц. Снимками на своей странице в соцсети поделилась местная фотографка, она отметила, что видела птиц непосредственно возле Острожской академии.

Что это за птицы

Золотистая щурка (Merops apiaster) — одна из самых впечатляющих птиц Украины по оперению: ее оперение сочетает насыщенные оттенки зеленого, желтого, голубого и рыжего цвета. Птица получила свое название, потому что любит питаться пчелами, шмелями, осами и другими крупными насекомыми. Слово Merops происходит от древнегреческого слова, означающего "пчелоед". Прежде чем съесть насекомое, щурка искусно удаляет жало, ударяя ее о ветку.

Эти птицы любят открытые просторы – луга, песчаные склоны, берега рек, где и устраивают гнезда в норах. Известно, что живут они и в Ровенской области: в частности, их неоднократно замечали в Нобельском национальном природном парке. Щурки прилетают сюда только на теплый сезон, а с наступлением холодов улетают в теплые края Африки.

Щурка. Фото: Станислава Ро

Щурки – очень социальные птицы, живущие стайками, образуют моногамные пары на всю жизнь и часто создают большие колонии гнездования. Они проявляют высокую заботу о потомстве: в гнездовой сезон роют длинные тоннели в песчаных склонах, где откладывают от 4 до 6 яиц, а затем вместе ухаживают за птенцами. Птенцы вылупляются слепыми и голыми и нуждаются в опеке длительное время.

Щурка. Фото: Станислава Ро

Щурка. Фото: Станислава Ро

Рацион щурок состоит почти исключительно из больших насекомых, которые они умело ловят на лету. Для безопасности удаляют жала пчел и ос перед потреблением, что делает их уникальными охотниками среди птиц.

Блодоедка. Фото: Станислава Ро

