"Как раньше не будет": эксперт рассказал, пройдет ли Украина отопительный сезон

Украина уже почти готова к зиме, но всегда могут возникнуть неожиданные ситуации

В украинские газовые хранилища уже почти закачано достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без проблем. Однако у России все еще есть дроны и ракеты, а потому нельзя исключать, что она усилит энергетический террор после наступления холодов

Об этом рассказал эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, глава Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии "Телеграфу". Больше по теме читайте в материале: Только вопрос времени? Почему россияне снова уничтожают украинскую энергетику и ждать ли блекаутов

По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на то, что будет "как раньше". При этом он не исключает, что российские удары переключатся с производства электричества на газовую добычу.

"Даже потеряв определенную часть газового производства, будут использоваться подземные хранилища и прямой импорт. Этого практически не избежать, особенно во второй половине зимы" Михаил Гончар

Гончар говорит что, Украина уже на 80% запаслась всем необходимым для прохождения зимы, однако сейчас важно сохранить темпы закачки газа вне зависимости от колебания цен на рынке.

Эксперт убежден, что "Нафтогаз" и правительство найдут на это деньги, будь-то с кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) или из других источников.

Михаил Гончар

Как сообщалось ранее, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский говорил, что россияне планируют возобновить удары по энергетической инфраструктуре в зимний период, когда начнется отопительный сезон. Враг понимает, что таким образом может заставить людей бежать из больших городов.