Збили навіть "Кинджал". Як летіли ракети та якою була ефективність ППО під час масованої атаки (карта)

Тетяна Крутякова
Наслідки атаки по Україні 28 серпня Новина оновлена 28 серпня 2025, 10:59
Наслідки атаки по Україні 28 серпня. Фото Колаж, "Телеграф"

Є влучання ракет та дронів на 13 локаціях

Під час масованої атаки по Україні 28 серпня Росія запустила понад 600 БПЛА, ракети повітряного та наземного базування. Серед яких були і гіперзвукові "Кинджали".

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Зазначається, що внаслідок атаки є влучання в багатоповерхівку, поїзди УЗ, вибухи лунали в кількох регіонах країни.

Відомо, що основний напрямок удару — Київ, Старокостянтинів та прифронтові міста Донбасу. Під час цієї атаки ефективність ППО оцінюють у 93,6% — 589 збитих/пригнічених із 629 запущених.

Скільки Росія запустила повітряних цілей:

  • 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 20 крилатих ракет Х-101.
Скільи дронів, ракет збили
Статистика роботи ППО

Яку кількість було збито чи подавлено

Станом на 09:00 ПС знешкодили 589 повітряних цілей, серед яких:

  • 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 18 крилатих ракет Х-101.
Карта руху повітряних цілей
Карта руху повітряних цілей

Зауважимо, що ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються системами ППО.

Внаслідок атаки 28 серпня є влучання ракет та дронів на 13 локаціях, падіння збитих цілей — на 26 локаціях. Зауважимо, відбій тривоги в Україні оголосили о 9:30.

