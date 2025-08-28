Збили навіть "Кинджал". Як летіли ракети та якою була ефективність ППО під час масованої атаки (карта)

Є влучання ракет та дронів на 13 локаціях

Під час масованої атаки по Україні 28 серпня Росія запустила понад 600 БПЛА, ракети повітряного та наземного базування. Серед яких були і гіперзвукові "Кинджали".

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Зазначається, що внаслідок атаки є влучання в багатоповерхівку, поїзди УЗ, вибухи лунали в кількох регіонах країни.

Відомо, що основний напрямок удару — Київ, Старокостянтинів та прифронтові міста Донбасу. Під час цієї атаки ефективність ППО оцінюють у 93,6% — 589 збитих/пригнічених із 629 запущених.

Скільки Росія запустила повітряних цілей:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

20 крилатих ракет Х-101.

Статистика роботи ППО

Не пропустіть: Одного із під'їздів більше нема. Як виглядає зруйнований росіянами будинок у Києві (ексклюзивні фото).

Яку кількість було збито чи подавлено

Станом на 09:00 ПС знешкодили 589 повітряних цілей, серед яких:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Карта руху повітряних цілей

Зауважимо, що ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються системами ППО.

Внаслідок атаки 28 серпня є влучання ракет та дронів на 13 локаціях, падіння збитих цілей — на 26 локаціях. Зауважимо, відбій тривоги в Україні оголосили о 9:30.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав до обстрілу елітний ЖК "Нова Англія" в Києві.