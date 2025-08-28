Сбили даже "Кинжал". Как летели ракеты и какая была эффективность ПВО во время массированной атаки (карта)
Есть попадание ракет и дронов на 13 локациях
В ходе массированной атаки по Украине 28 августа Россия запустила более 600 БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Среди которых были и гиперзвуковые "Кинжалы".
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, что в результате атаки есть попадание в многоэтажку, поезда УЗ, взрывы раздавались в нескольких регионах страны.
Известно, что основное направление удара – Киев, Староконстантинов и прифронтовые города Донбасса. Во время этой атаки эффективность ПВО оценивается в 93,6% — 589 сбитых/подавленных из 629 запущенных.
Сколько Россия запустила воздушных целей:
- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 20 крылатых ракет Х-101.
Какое количество было сбито или подавлено
По состоянию на 09:00 ВС обезвредили 589 воздушных целей, среди которых:
- 563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
Заметим, что ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.
Впоследствии атаки 28 августа есть попадание ракет и дронов на 13 локациях, падение сбитых целей — на 26 локациях. Отбой тревоги в Украине объявили в 9:30.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел до обстрела элитный ЖК "Новая Англия" в Киеве.