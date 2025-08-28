Сбили даже "Кинжал". Как летели ракеты и какая была эффективность ПВО во время массированной атаки (карта)

Есть попадание ракет и дронов на 13 локациях

В ходе массированной атаки по Украине 28 августа Россия запустила более 600 БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Среди которых были и гиперзвуковые "Кинжалы".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, что в результате атаки есть попадание в многоэтажку, поезда УЗ, взрывы раздавались в нескольких регионах страны.

Известно, что основное направление удара – Киев, Староконстантинов и прифронтовые города Донбасса. Во время этой атаки эффективность ПВО оценивается в 93,6% — 589 сбитых/подавленных из 629 запущенных.

Сколько Россия запустила воздушных целей:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

20 крылатых ракет Х-101.

Статистика работы ПВО

Какое количество было сбито или подавлено

По состоянию на 09:00 ВС обезвредили 589 воздушных целей, среди которых:

563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Карта движения воздушных целей

Заметим, что ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Впоследствии атаки 28 августа есть попадание ракет и дронов на 13 локациях, падение сбитых целей — на 26 локациях. Отбой тревоги в Украине объявили в 9:30.

