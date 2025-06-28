"Ми занадто довго демонстрували делікатність": ексміністр пояснив, як Україні потрібно карати Орбана

Офіційна реакція України на дії режиму Орбана повинна бути жорсткішою

Україна та Європейський Союз можуть вжити неформальних, але дуже дієвих дій проти Угорщини, яка фактично блокує євроінтеграційний курс України. Реакція Києва взагалі повинна бути дуже жорсткою, годі грати з Будапештом у "делікатність".

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, через дії Угорщини Євросоюз поступово переглядає механізми голосування за принципом одностайності, а безпосередньо Будапешт може зіткнутися з великими проблемами.

"Ймовірно, йтиметься про призупинення фінансової допомоги – а це десятки мільярдів євро, без яких Угорщина довго не протримається. Ще одним варіантом тиску може стати обмеження її права голосу. І тоді позиція Будапешта просто втратить значення, крапка", – зазначив він.

Огризко додав, що офіційна реакція України на дії режиму Орбана повинна бути жорсткішою. Зокрема, варто публічно порушити питання історичної відповідальності Угорщини за участь у злочинах нацистського режиму на території України під час Другої світової війни.

"Ми занадто довго демонстрували делікатність, якої Угорщина не варта, особливо в ситуації, коли її нинішній прем’єр – відверта промосковська маріонетка. Ми маємо повне право піднімати ці теми – не з реваншистських міркувань, а з позиції історичної пам’яті й сучасної політичної відповідальності. Потрібна лише політична воля", – резюмував ексміністр.

Як писав "Телеграф", проросійська Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Представники Будапешта заблокували спільну заяву ЄС на підтримку України, що фактично означає блокування старту переговорів про вступ. Тому текст заяви на підтримку України опублікували, як додаток: його підтримали 26 з 27 країн.

При цьому Україна заявила, що очікує початку переговорів, демонстративно ігноруючи факт блокування з боку Будапешта. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта також виступили за початок переговорів. Думку Угорщини в цьому питанні, вочевидь, враховувати не збираються.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.