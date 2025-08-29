"За проїзд сплачуйте". Зеленський в автобусі здивував українців (відео)

Коментарі були різні

Президент України Володимир Зеленський побував на відкритті другого Меморіального монументу на алеї почесних поховань на Берковецькому кладовищі в Києві. Глава держави у цей день їхав на першому рейсі спеціального маршруту.

Відео, як Зеленський їде в автобусі розлетілось мережею. На опублікованих кадрах помітно, як він спочатку тисне руку військовому перед громадським транспортом. Також на відео чути, як він сказав, що хоче їхати з людьми.

Володимир Зеленський зайшов в автобус та привітався з тими, хто там був. Йому і не завадило те, що автобус був переповнений людьми та журналістами з камерами. Він зайняв своє місце та сидів.

Варто зазначити, що цей автобус курсує до Національного військового меморіального комплексу безкоштовно.

У мережі українці активно почали обговорювати поїздку Зеленського в автобусі та написали свою думку. Журналіст Єгор Шуміхін запитав у користувачів мережі, щоб вони зробили, аби побачили президента в автобусі. Коментарі були різні.

Також у соціальних мережах люди поділились своїми думками.

Що передувало

Сьогодні, в День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому кладовищі в Києві.

Перший Меморіал встановили рік тому. Головний елемент – козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність.

На Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько 1000 воїнів, які поклали життя в боях за Україну від початку повномасштабної війни.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України відзначається з 2019 року, коли президент Володимир Зеленський підписав указ про його затвердження. Дата приурочена до роковин виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, коли українська армія понесла найбільші втрати на Донбасі. Символом пам'ятного дня є соняшник.

