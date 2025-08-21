Зеленський допустив вибори в Україні: які плани у чинного президента

Назвав пріоритет для країни зараз

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання щодо виборів в Україні. За його словами, наразі пріоритетом повинно бути завершення війни, однак і тут є нюанси.

Про це голова держави заявив на зустрічі з журналістами, де був "Телеграф". Зазначається, що Зеленському поставили питання щодо виборів в Україні і чи плануються вони взагалі.

Він заявив, що був би задоволений, якби вибори вже були. В такому разі вони нарешті поклали б край цій темі і спекуляціям на ній. Але треба розуміти, що саме зараз це не дасть користі державі, лише колотнеча, політичні заклики і плакати.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що хоча вибори в Україні зараз неможливі через війну, у Верховній Раді вже готують підґрунтя для їхнього проведення після завершення бойових дій. Потрібно змінювати законодавство навіть для проведення місцевих виборів. Що ж до волевиявлення, то повоєнні вибори мають регулюватися окремим законопроєктом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що виклики, з якими доведеться зіткнутися країні після війни, значною мірою залежатимуть від того, як саме вона завершиться. Водночас, за його словами, в Раді готують кілька базових сценаріїв, щоб забезпечити громадянам право голосу.

