"За проезд заплатите". Зеленский в автобусе удивил украинцев (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на открытии второго Мемориального монумента на аллее почётных захоронений на Берковецком кладбище в Киеве. Глава государства в этот день отправился на первом рейсе специального маршрута.

Видео, как Зеленский едет в автобусе, разлетелось по сети. На опубликованных кадрах заметно, как он поначалу жмет руку военному перед общественным транспортом. Также на видео слышно, как он сказал, что хочет ехать с людьми.

Владимир Зеленский зашел в автобус и поздоровался с теми, кто там был. Ему и не мешало то, что автобус был переполнен людьми и журналистами с камерами. Он занял свое место и сидел.

Стоит отметить, что этот автобус курсирует в Национальный военный мемориальный комплекс бесплатно.

В сети украинцы активно начали обсуждать поездку Зеленского в автобусе и написали свое мнение. Журналист Егор Шумихин спросил пользователей сети, чтобы они сделали, если увидели президента в автобусе. Комментарии были разные.

Также в социальных сетях люди поделились своим мнением.

Что предшествовало

Сегодня в День памяти защитников Украины открыли второй Мемориальный монумент на аллее почетных захоронений на Берковецком кладбище в Киеве.

Первый Мемориал был установлен год назад. Главный элемент – казацкий крест, символизирующий устойчивость, верность принципам и несокрушимость.

На Аллее почетных захоронений Берковецкого кладбища похоронены около 1000 воинов, уложивших жизнь в боях за Украину с начала полномасштабной войны.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечается с 2019 года, когда президент Владимир Зеленский подписал указ о его утверждении. Дата приурочена к годовщине выхода из окружения в Иловайске 29 августа 2014 года, когда украинская армия понесла самые большие потери на Донбассе. Символом памятного дня есть подсолнух.

