Жила у Межигір'ї разом із матір'ю: що відомо і де зараз падчерка Януковича від коханки Полежай

Із вітчимом дівчинці "дуже пощастило"

Любов Полежай тривалий час залишалася у тіні гучних політичних подій, але після втечі Віктора Януковича з країни стала однією із найбільш обговорюваних постатей. Тоді її називали "цивільною дружиною" колишнього президента і як з'ясувалося, разом із донькою вона мешкала у Межигір'ї. Зараз коханка Януковича стала героїнею багатьох журналістських розслідувань, а інтерес також викликає її дитина.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про падчерку президента-втікача і як вона виглядає зараз. Разом із матір'ю вона живе у Росії.

Що відомо про Любов Полежай

Коли після втечі Януковича з нашої країни до Межигір'я навідалися активісти, з'ясувалося, що там разом із ним жила коханка — Любов Полежай. Вона — рідна сестра колишньої куховарки експрезидента. Про це свідчили особисті речі жінки, її портрети і малюнки її доньки Марії від першого шлюбу. Коханка втікача займалася благодійністю в Києві і володіла Crystal Spa.

Коханка Януковича Полежай

Також у Межигір'ї була дитяча кімната, яка належала доньці Полежай. На користь цієї думки говорить іграшковий коник з дитячої кімнати, який був помічений на фото коханки Януковича у соцмережі.

Коханка Януковича і її донька

Після Революції Гідності Янукович втік разом із коханкою та падчеркою до РФ. Є інформація, що він придбав їм житло в Сочі. Інші джерела кажуть, що вони разом мешкали в елітному селищі Барвиха, що під Москвою.

Коханка Януковича

Згодом стало відомо, що жінка змінила паспорт за рік після втечі — тепер вона Любов Садикова. За даними держреєстру, вона стала власницею магазину "ЩедроДар" в елітному житловому кварталі "Сочі Парк". Про це стало відомо у березні 2025-го року.

Що відомо про падчерку Януковича

Дівчину звати Марія. Коли вона оселилася у Росії, стала відвідувати там школу в Сочі і брала участь у різних конкурсах. Пізніше дівчина вступила до вишу і закінчила юрфак МДУ. Під час навчання в університеті вона мала власну машину — Audi Q7 і квартиру, загальною площею 148 метрів квадратних. За оцінками рієлторів, ціна такого помешкання приблизно 125 млн рублів (понад 1,6 млн доларів).

Падчерка Януковича

Минулої весни Марія закінчила магістратуру. Після цього вона швидко влаштувалася на роботу. Зараз дівчина відповідає за "міжнародну комунікацію" у раді федеральної території "Сіріус", яка, до речі, була створена з ініціативи Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Межигір'я. Тепер це заповідна зона і потрапити туди можна за гроші.