Після "Мрії" залишився "Руслан": легендарний АН-124 в авіації України (фото, відео)

Цим літаком перевозили цілі яхти

У День авіації неможливо не згадати про українську "Мрію", яка вражала весь світ. Після знищення росіянами легендарного літака, Україна все ж має чим похизуватися — ще до появи "Мрії" рекордсменом був АН-124 "Руслан". Він другий у світі за вантажопідйомністю після Boeing 747-8 і перший серед військових транспортників.

Він злетів в небо 24 грудня 1982 року біля Києва. "Руслан" встановив статус найбільшого літака світу, позбавивши цього титулу американський C-5 Galaxy. "Руслан здатен перевезти до 150 тонн вантажу, однак це не межа його можливостей.

У 1985 році літак встановив 21 світовий рекорд, зокрема підняв вантаж вагою 171 219 кг на висоту понад 10 км. У 1987-му "Руслан" встановив рекорд дальності польоту замкненим маршрутом — понад 20 тисяч кілометрів.

АН-124 — не просто вантажівка в небі. Це справжній гігант українського авіабудування, який перевозив локомотиви, яхти, фюзеляжі літаків, ракети Ariane, модулі для МКС, саркофаги з муміями, а іноді навіть циркових або зоопаркових слонів. Для тварин створювали спеціальні умови: вентиляцію, контроль температури, корм і супровід ветеринарів.

В АЕ-124 вантажать яхту

Унікальні технічні рішення роблять АН-124 особливим: двопалубний фюзеляж із герметизацією палуб, дві вантажні рампи для наскрізного проїзду техніки, супертовсте крило з поліпшеними аеродинамічними характеристиками, високоресурсне шасі з присіданням і власна команда механіків на борту. Літак став символом українського авіабудування, останнім творінням під керівництвом конструктора Олега Антонова.

Раніше авіакомпанія "Антонов" базувалася в аеропорту Гостомель під Києвом, але з початком повномасштабного вторгнення Росії головну операційну базу перенесли до аеропорту Лейпциг/Галле, де зараз і базуються українські "Руслани".

