Приплыла из Северной Америки? В Ивано-Франковской области поймали рыбу с необычным окрасом
В Украине она появилась относительно недавно и постепенно расселяется по разным водоемам
Рыбак на реке Луква в Ивано-Франковской области поймал необычную рыбу. Она довольно редкая и не везде ее можно встретить в наших водоемах.
Святослав Хацинский, пользователь группы "Рыбак IF.UA", сфотографировал свой улов и обратился к сообществу с вопросом: "Друзья, что за рыба?".
На фото видна круглая рыба с высоким, сжатым по бокам телом. Ее окрас очень характерен — зеленовато-синеватые оттенки на спине и боках с яркими голубыми и зелеными переливами. Брюшко имеет желтовато-оранжевый оттенок. Особенно заметны темные вертикальные полосы по всему телу рыбы. Голова небольшая, с относительно большими глазами. Плавники имеют темно-зеленую окраску с четкими лучами.
В комментариях к сообщению опытные рыбаки быстро ответили. Они отметили, что это солнечный окунь.
Что известно о солнечном окуне
Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) действительно инвазивный вид для Украины. Эта рыба родом из Северной Америки, откуда была завезена в европейские водоемы в XIX-XX веках. В Украине солнечный окунь появился относительно недавно и постепенно расселяется по разным водоемам.
Этот вид действительно можно считать инвазивным, поскольку активно конкурирует с местными видами рыб за территорию и пищу. Солнечный окунь очень адаптируется к разным условиям и может вытеснять аборигенные виды.
Относительно питания, солнечный окунь является всеядной рыбой. В воде он потребляет:
• Мелкие беспозвоночные (личинки насекомых, ракообразные, черви)
• Молодежь других видов рыб
• Икру рыб
• Водяная растительность
• Мелких моллюсков
• Зоопланктон
Особенно активен солнечный окунь во время нереста, когда самцы строят гнезда и агрессивно защищают свою территорию. Это может отрицательно влиять на нерест местных видов рыб.
