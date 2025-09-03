Приплыла из Северной Америки? В Ивано-Франковской области поймали рыбу с необычным окрасом

В Украине она появилась относительно недавно и постепенно расселяется по разным водоемам

Рыбак на реке Луква в Ивано-Франковской области поймал необычную рыбу. Она довольно редкая и не везде ее можно встретить в наших водоемах.

Святослав Хацинский, пользователь группы "Рыбак IF.UA", сфотографировал свой улов и обратился к сообществу с вопросом: "Друзья, что за рыба?".

На фото видна круглая рыба с высоким, сжатым по бокам телом. Ее окрас очень характерен — зеленовато-синеватые оттенки на спине и боках с яркими голубыми и зелеными переливами. Брюшко имеет желтовато-оранжевый оттенок. Особенно заметны темные вертикальные полосы по всему телу рыбы. Голова небольшая, с относительно большими глазами. Плавники имеют темно-зеленую окраску с четкими лучами.

Рыба

В комментариях к сообщению опытные рыбаки быстро ответили. Они отметили, что это солнечный окунь.

Что известно о солнечном окуне

Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) действительно инвазивный вид для Украины. Эта рыба родом из Северной Америки, откуда была завезена в европейские водоемы в XIX-XX веках. В Украине солнечный окунь появился относительно недавно и постепенно расселяется по разным водоемам.

Этот вид действительно можно считать инвазивным, поскольку активно конкурирует с местными видами рыб за территорию и пищу. Солнечный окунь очень адаптируется к разным условиям и может вытеснять аборигенные виды.

Солнечный окунь

Относительно питания, солнечный окунь является всеядной рыбой. В воде он потребляет:

• Мелкие беспозвоночные (личинки насекомых, ракообразные, черви)

• Молодежь других видов рыб

• Икру рыб

• Водяная растительность

• Мелких моллюсков

• Зоопланктон

Особенно активен солнечный окунь во время нереста, когда самцы строят гнезда и агрессивно защищают свою территорию. Это может отрицательно влиять на нерест местных видов рыб.

