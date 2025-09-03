З таких пасток не виходять: Апостол розповів про свій перший бій

Чоловік згадав і початок повномасштабного вторгнення

Бригадний генерал Олег Апостол, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ поділився спогадами про свій бойовий досвід з 2014. Тоді 79-та бригада потрапила в засідку, а військовому довелось приймати важливе рішення.

Про цю історію він розповів в інтервʼю "Укрінформу". Апостол також говорив про перші дні повномасштабного російського вторгнення та ЗСУ.

Свою справжню бойову історію генерал Апостол розпочав у 2014 році, коли працював у складі розвідгрупи. Він розповів, коли бригада потрапила в засідку, йому доручили доставити артилерію у визначений район.

Зверніть увагу у серпні головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов поспілкувався з Олегом Апостолом. В інтерв'ю співрозмовник розповів не лише про досягнення війська, а й про складні теми для армії та країни — мобілізацію, стратегічні ядерні сили та уроки, які ще потрібно засвоїти з історії.

Довелося приймати рішення, щоби противник не знищив техніку. Ми виконали завдання і не потрапили в засідку, хоча вона була буквально за 300–400 метрів від нас. Це був мій перший бій, згадує командувач

Він підкреслив, що завжди виконував накази командування, але пропонував альтернативні рішення, якщо бачив загрозу. Зокрема, коли на шляху була височина, де можна було потрапити у засідку, він пропонував спочатку направити розвідку для зачистки території.

Досвід АТО — від Слов'янська до Луганського аеропорту

Протягом АТО генерал брав участь у штурмі Слов'янська, прориві до Луганського аеропорту та деблокуванні Миколаївської ТЕЦ. Найбільше йому запам'ятався епізод, коли його колона двічі потрапляла в засідку і обидва рази вижила.

Зазвичай із засідки ніхто не виходить, а ми змогли, бо вчасно приймали правильні рішення, грубо кажучи – передбачали пояснив Апостол

У першому випадку він вчасно розгорнув відділення для контролю небезпечної ділянки, де й виявився противник. У другому — під час руху через міст виставив прикриття з двох танків та відділення на БТР, що допомогло відбити атаку з кількох напрямків.

Переваги ЗСУ у 2022 році

Командувач ДШВ зазначив, що у 2022 році Збройні Сили України вже були набагато сильніші за росіян попри їхню чисельну та технічну перевагу.

Аналізом, підходами, технологічно та підготовкою ми перевершували їх. Ми зустріли їхню армію в 2022 році такою, якими ми самі були до 2014-го, підкреслив генерал, додавши, що зараз росіяни вже розвинулися і недооцінювати їх не можна.

Повномасштабне вторгнення генерал Апостол зустрів на полігоні, де ночував надворі на розкладачці. Про початок війни він зрозумів, коли "полетіли ракети".

Підрозділи отримали задачу готуватися до десантно-штурмових дій та були перекинуті під Каховську ГЕС і Антонівський міст. Однак за годину противник пройшов по залізничному мосту, і українські сили потрапили в оточення в Херсоні.

У мене було до 150 людей, і треба було вирішувати, що робити, сказав генерал

Попри різні пропозиції підлеглих залишитися і діяти як диверсійно-розвідувальна група або розквартируватися серед цивільних, він прийняв рішення вивести всіх.

Уночі, без фар, на першій передачі колоною ми пройшли між їхніми блокпостами й вийшли з оточення. Потім уже потрапили на оборону Вознесенська, завершив свою розповідь генерал Апостол.

