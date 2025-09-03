Из таких ловушек не выходят: Апостол рассказал о своем первом бое

Мужчина вспомнил и начало полномасштабного вторжения

Бригадный генерал Олег Апостол, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ поделился воспоминаниями о своем боевом опыте с 2014. Тогда 79-я бригада попала в засаду, а военному пришлось принимать важное решение.

Об этой истории он рассказал в интервью "Укринформу". Апостол также говорил о первых днях полномасштабного российского вторжения и ВСУ.

Свою настоящую боевую историю генерал Апостол начал в 2014 году, когда работал в составе разведгруппы. Он рассказал, когда бригада попала в засаду, ему было поручено доставить артиллерию в определенный район.

Пришлось принимать решение, чтобы противник не уничтожил технику. Мы выполнили задание и не попали в засаду, хотя она была буквально в 300–400 метрах от нас. Это было мое первое сражение, вспоминает командующий

Он подчеркнул, что всегда выполнял приказы командования, но предлагал альтернативные решения, видя угрозу. В частности, когда по пути была возвышенность, где можно было попасть в засаду, он предлагал сначала направить разведку для зачистки территории.

Опыт АТО — от Славянска до Луганского аэропорта

В течение АТО генерал участвовал в штурме Славянска, прорыве в Луганском аэропорту и деблокировании Николаевской ТЭЦ. Больше всего ему запомнился эпизод, когда его колонна дважды попадала в засаду и оба раза выжила.

Обычно из засады никто не выходит, а мы смогли, потому что вовремя принимали правильные решения, грубо говоря – предполагали объяснил Апостол

В первом случае он вовремя развернул отделение для контроля опасного участка, где и оказался противник. Во втором – во время движения через мост выставил прикрытие из двух танков и отделение на БТР, что помогло отбить атаку по нескольким направлениям.

Преимущества ВСУ в 2022 году

Командующий ДШУ отметил, что в 2022 году Вооруженные Силы Украины уже были гораздо сильнее россиян, несмотря на их численное и техническое преимущество.

Анализом, подходами, технологической и подготовкой мы превосходили их. Мы встретили их армию в 2022 году такой, какой мы сами были до 2014-го, подчеркнул генерал, добавив, что сейчас россияне уже развились и недооценивать их нельзя.

Полномасштабное вторжение генерал Апостол встретил на полигоне, где ночевал на раскладушке. О начале войны он понял, когда "полетели ракеты".

Подразделения получили задачу готовиться к десантно-штурмовым действиям и были опрокинуты под Каховскую ГЭС и Антоновский мост. Однако через час противник прошел по железнодорожному мосту, и украинские силы попали в окружение в Херсоне.

У меня было до 150 человек, и нужно было решать, что делать, сказал генерал

Несмотря на разные предложения подчиненных остаться и действовать как диверсионно-разведывательная группа или расквартироваться среди гражданских, он принял решение вывести всех.

Ночью, без фар, на первой передаче колонной мы прошли между их блокпостами и вышли из окружения. Потом уже попали на оборону Вознесенска, завершил свой рассказ генерал Апостол.

