Доекономився: Трампа можуть вбити через погану кваліфікацію його охорони, пише Bloomberg

Секретна служба нездатна забезпечити належний рівень професійної придатності співробітників

Президента США Дональда Трампа можуть вбити через занадто низьку кваліфікацію співробітників Секретної служби — організації, яка займається питанням особистої охорони лідера держави та перших осіб. Особливе занепокоєння викликає команда снайперів Секретної служби та підрозділи спеціальних агентів.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на звіт, складений за результатами перевірки в Секретній службі після того, як на Трампа вчинили замах у 2024 році.

У звіті, який склав Генеральний інспектор Міністерства внутрішньої безпеки США, сказано, що Секретна служба нездатна забезпечити належний рівень професійної придатності співробітників та своєчасне підвищення їхньої кваліфікації. Через це вищі керівники США можуть бути поранені або вбиті в результаті замаху, що негативно вплине на почуття безпеки в країні.

Так, більшість штатних спеціальних агентів, які охороняють перших осіб, не пройшла повторні кваліфікаційні тести зі стрільби з вогнепальної зброї. Це не завадило їм продовжувати нести обов'язки з охорони високопосадовців США. Ще гірша ситуація із снайперською командою Секретної служби: протягом останніх чотирьох років вона має некомплект у три чверті особового складу. А з весни 2024 року ніхто з наявних снайперів не проходив кваліфікацію зі стрільби з гвинтівок — але це не завадило їм протягом того ж року виконати 47 охоронних місій.

Також зазначається, що через дефіцит особового складу служба вимагає від агентів працювати понаднормово та "позичає" особовий склад в інших організацій. Наприклад, за 2024 рок один агент в середньому пропрацював понаднормово 1403 години, а загалом міністерству довелося використати 248 тисяч понаднормових робочих годин.

"Наглядовий орган закликав Секретну службу розширити набір військовослужбовців та правоохоронців, розробити офіційний план комплектування персоналу та забезпечити залучення лише кваліфікованих стрільців", — сказано у матеріалі видання.

Як повідомлялося раніше, замах на Дональда Трампа стався 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна, але не влучив та був ліквідований вогнем у відповідь. На початку серпня 2024 року також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.