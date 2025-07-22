Стало відомо, чому розбився винищувач Mirage: у якому стані пілот

Обійшлося без постраждалих

У Волинській області розбився літак Mirage-2000 Повітряних сил ЗСУ. Причиною інциденту називається відмова авіаційної техніки.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ у Facebook. Зазначається, що аварія сталася увечері 22 липня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пілот доповів про проблему керівнику польотів, а далі вчинив як належить у кризових ситуаціях та катапультувався. Пізніше рятувальники знайшли пілота, повідомляється, що він у стабільному стані.

На землі обійшлось без постраждалих. Причини події встановлюються.

У мережі тим часом з’явився відеозапис того, як пілот спускається на парашуті.

Як повідомлялося раніше, французькі літаки Mirage 2000 вперше засвітилися в Україні в лютому 2025 року, а про плани їхньої передачі в Парижі говорили ще влітку 2024 року.

На думку експертів, головними завданнями цих літаків має бути перехоплення російських дронів і ракет, а також використання їх як платформи для зброї французького виробництва. У першу чергу йдеться про бомби AASM Hammer і крилаті ракети SCALP (французький аналог Storm Shadow).