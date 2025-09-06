Все ще багато: в ГУР МО озвучили кількість російського окупаційного угруповання в Україні

Наразі більшість російських військ зосереджена саме у Донецькій області

Російських окупантів на українській території все ще вистачає. Станом на кінець серпня 2025 року кількість російської окупаційної армії в Україні складає трохи понад 700 тисяч одиниць особового складу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE". За його словами, ця цифра охоплює не тільки регулярні армійські війська, але й сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

Наразі більшість російських військ зосереджена саме у Донецькій області — це демонструє пріоритет російських окупантів. Солдати Північної Кореї зараз залишаються тільки на російській території — безпосередньо на територію України окупанти їх не перекидали.

Зазначимо, що російські військові продовжують атакувати вздовж лінії фронту, посилюючи тиск на Дніпропетровщину зокрема. Водночас європейські лідери побоюються нового наступу під Покровськом. Росіяни вже понад рік марно намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Наразі окупанти стягнули туди близько 100 тисяч військових.

При цьому через величезні втрати, яких російські окупанти зазнали у "м’ясних" штурмах і "банзай-атаках" на Донбасі, вони змінють тактику. Змін зазнало і спорядження бійців, і їхня кількість. Особливо чітко це проявилося у ході прориву росіян у бік Добропілля, який було ліквідовано ЗСУ.

Також нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив доволі тривожну новину. За його даними, ворог готує масштабний наступ на Запорізькому напрямку та стягнув туди доволі велику кількість солдатів.