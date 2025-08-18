За Путіна, за Трампа! У мережі з'явилося відео нібито російського штурму під прапором США

Інцидент буцімто зафіксували на Запоріжжі

У мережі завірусилось відео, на якому нібито танк з прапором Росії та США штурмує позиції ЗСУ. В Україні вже прокоментували цей інцидент.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якщо це дійсно правда, то дії окупантів — нахабство максимального рівня. Адже приплітати до вбивств цивільних людей символіку США не припустимо.

"Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство", — сказав Єрмак.

Зауважимо, що пропагандисти стверджують, що це нібито "трофейний" американський бронетранспортер М113. За їх словами, цю техніку надавали ЗСУ як допомогу, а тепер "росіяни захопили її". Зазначається, що відео знято нібито в районі Малої Токмачки на Запоріжжі.

Додамо, що наразі правдивість цього ролика викликає сумніви, адже це може бути черговим фейком. Особливо враховуючи те, що тільки три дні назад президент США Дональд Трамп зустрівся з очільником Росії Володимиром Путіним, а на 18 серпня у нього заплановані переговори з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Трамп вже лютує через заяви ЗМІ щодо Аляски, де переговори з Путіним нібито стали свідчення його перемоги. Такі висновки поширювало чимало ЗМІ, враховуючи урочистий прийом, поїздку в одному авто тощо.

