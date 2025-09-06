Все еще много: в ГУР МО озвучили количество российской оккупационной группировки в Украине

Сейчас большинство российских войск сосредоточено именно в Донецкой области

Российских оккупантов на украинской территории все еще хватает. По состоянию на конец августа 2025 количество российской оккупационной армии в Украине составляет чуть более 700 тысяч единиц личного состава.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью "Новини.LIVE". По его словам, эта цифра охватывает не только регулярные армейские войска, но силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Пока большинство российских войск сосредоточено именно в Донецкой области — это демонстрирует приоритет российских оккупантов. Солдаты Северной Кореи сейчас остаются только на российской территории — непосредственно на территорию Украины оккупанты их не опрокидывали.

Отметим, что российские военные продолжают атаковать вдоль линии фронта, усиливая давление на Днепропетровщину, в частности. В то же время, европейские лидеры опасаются нового наступления под Покровском. Россияне уже больше года тщетно пытаются прорвать украинскую оборону в этом направлении. Сейчас оккупанты стянули туда около 100 тысяч военных.

При этом из-за огромных потерь, которые российские оккупанты понесли в "мясных" штурмах и "банзай-атаках" на Донбассе, они изменяют тактику. Изменения претерпели и снаряжение бойцов, и их количество. Особенно четко это проявилось в ходе прорыва россиян в сторону Доброполья, который был ликвидирован ВСУ.

Также недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил достаточно тревожную новость. По его данным, враг готовит масштабное наступление на Запорожском направлении и стянул туда достаточно большое количество солдат.