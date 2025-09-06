Квартири в Росії, Польщі та елітні прикраси з годинниками. Що встиг нажити депутат ОПЗЖ Христенко

В тумбочці заощаджень на мільйони доларів і не тільки

Затримання СБУ народного депутата колишнього ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді, неабияк розбурхало суспільство. Попередньо, йдеться про Федора Христенка, декларація якого приховує чималі статки та нерухомість.

У декларації Христенка за 2024 рік вказано досить багато збережень, нерухомості не тільки в Україні, коштовностей та авто. Але в документі і слова немає про доходи ні депутата, ні його дружини Марини.

За документом, подружжя має в Україні: три квартири, гараж, приватний будинок та земельну ділянку; в Росії: одну квартиру, три паркомісця та комору; в Польщі — одну квартиру. Також задекларовано винаймання номера в готелі ОАЕ. Переважно власницею нерухомості вказана дружина. До слова, будинок в Україні знаходиться на етапі будівництва.

Федір Христенко

Марина Христенко, дружина колишнього депутата ОПЗЖ

Є квартири і будинок в Україні

Нерухомість Христенка у декларації

В автопарку подружжя чимало люксових авто, які також переважно власність дружини. Зокрема, Range Rover за 3 459 500, Porsche Cayenne за 2 355 900, BMW M760LI за 3 983 471, Bentley за 11 808 000, Audi А8 за 2 361 100, MERCEDES-BENZ за 3 210 221, VOLKSWAGEN за 5 000 грн. Тобто дружина Христенка має аж сім автомобілів.

Авто записані на дружину Христенка

Декларація має чималий перелік прикрас, які придбав Христенко і дружина. Зокрема годинники Rolex, Harry Winston, Richard Mille, Breguet тощо. З ювелірних прикрас — Graff, Cartier, Damiani, van cleaf & arpels, Bvlgari, Giorgio Visconti тощо. Загальна вартість цього майна може перевалити десятки мільйонів доларів.

Христенко має чималу колекцію годинників

Є у декларації прикраси від Cartier, Graff

Які коштовності задекларував Христенко і дружина

Також подружжя має чималі заощадження — Федір Христенко — 203 000 доларів, 182 000 євро, 2 800 000 грн; Марина Христенко — 2 508 000 доларів, 168 000 євро, 700 000 грн. І це все зберігається готівкою, на банківських рахунках, за декларацією, нічого немає.

Заощадження Христенка і дружини

Цікаво, що попри такі величезні статки подружжя не вказало жодного джерела доходу. Тому питань до розкішного способу життя та походження грошей стає дедалі більше.

