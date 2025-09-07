Незабаром будуть "особливі привітання": українські розвідники анонсували сюрприз для москвичів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росіянам доведеться відповісти за все, обіцяють розвідники
Українська військова розвідка 7 вересня відзначала 33-у річницю свого створення. На честь цього свята Москву обклеїли листівками із вітаннями.
Про це пише hromadske з посиланням на джерела в ГУР. Зазначається, що листівки були розклеєні в різних локаціях — на зупинках громадського транспорту, парках, парканах і стінах під’їздів.
Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром
Як видно на знімках, оприлюднених виданням, на листівці намальовано символ Головного управління розвідки на тлі написів "відповідальність неминуча".
Як повідомлялося раніше, представник ГУР МО Андрій Юсов говорив, що Україна докладає максимум зусиль до того, щоб війна якнайшвидше закінчилася. При цьому він зазначив, що є ймовірність того, що це станеться до кінця 2025 року. Однак для цього необхідно, щоб склалося багато чинників — військові мають воювати, дипломатія працювати, а суспільство підтримувати.
При цьому він зазначив, що зараз в Україні перебуває близько 700 тисяч російських окупантів. Ця цифра включає не лише регулярну армію, а й Росгвардію, сили підтримки та спецслужби.