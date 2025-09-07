Незабаром будуть "особливі привітання": українські розвідники анонсували сюрприз для москвичів

Росіянам доведеться відповісти за все, обіцяють розвідники

Українська військова розвідка 7 вересня відзначала 33-у річницю свого створення. На честь цього свята Москву обклеїли листівками із вітаннями.

Про це пише hromadske з посиланням на джерела в ГУР. Зазначається, що листівки були розклеєні в різних локаціях — на зупинках громадського транспорту, парках, парканах і стінах під’їздів.

Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром Джерело hromadське в ГУР МО

Як видно на знімках, оприлюднених виданням, на листівці намальовано символ Головного управління розвідки на тлі написів "відповідальність неминуча".

Привітання ГУР МО у Москві Привітання ГУР МО у Москві Привітання ГУР МО у Москві Привітання ГУР МО у Москві

Як повідомлялося раніше, представник ГУР МО Андрій Юсов говорив, що Україна докладає максимум зусиль до того, щоб війна якнайшвидше закінчилася. При цьому він зазначив, що є ймовірність того, що це станеться до кінця 2025 року. Однак для цього необхідно, щоб склалося багато чинників — військові мають воювати, дипломатія працювати, а суспільство підтримувати.

При цьому він зазначив, що зараз в Україні перебуває близько 700 тисяч російських окупантів. Ця цифра включає не лише регулярну армію, а й Росгвардію, сили підтримки та спецслужби.