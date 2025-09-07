Скоро будут "особые поздравления": украинские разведчики анонсировали сюрприз москвичам
Россиянам придется ответить за все, обещают разведчики
Украинская военная разведка 7 сентября отмечала 33-годовщину своего создания. В честь этого праздника Москву обклеили листовками с поздравлениями.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что листовки были расклеены в разных локациях — на остановках общественного транспорта,в парках, на заборах и стенах подъездов.
"После всех преступлений, совершивших московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и постоянно. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже в скором времени"
Как видно на снимках, обнародованных изданием, на листовке нарисован символ Главного управления разведки на фоне надписей "ответственность неизбежна".
Как сообщалось ранее, представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что Украина прилагает максимум усилий к тому, чтобы война как можно быстрее закончилась. При этом он отметил, что есть вероятность того, что это произойдет до конца 2025 года. Однако для этого необходимо, чтобы сложилось много факторов — военные должны воевать, дипломатия работать, а общество поддерживать.
При этом он отметил, что сейчас в Украине находится около 700 тысяч российских оккупантов. Эта цифра включает не только регулярную армию, но и Росгвардию, силы поддержки и спецслужбы.