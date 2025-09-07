Скоро будут "особые поздравления": украинские разведчики анонсировали сюрприз москвичам

Россиянам придется ответить за все, обещают разведчики

Украинская военная разведка 7 сентября отмечала 33-годовщину своего создания. В честь этого праздника Москву обклеили листовками с поздравлениями.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что листовки были расклеены в разных локациях — на остановках общественного транспорта,в парках, на заборах и стенах подъездов.

"После всех преступлений, совершивших московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и постоянно. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже в скором времени" Источник hromadske в ГУР МО

Как видно на снимках, обнародованных изданием, на листовке нарисован символ Главного управления разведки на фоне надписей "ответственность неизбежна".

Поздравление ГУР МО в Москве Поздравление ГУР МО в Москве Поздравление ГУР МО в Москве Поздравление ГУР МО в Москве

Как сообщалось ранее, представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что Украина прилагает максимум усилий к тому, чтобы война как можно быстрее закончилась. При этом он отметил, что есть вероятность того, что это произойдет до конца 2025 года. Однако для этого необходимо, чтобы сложилось много факторов — военные должны воевать, дипломатия работать, а общество поддерживать.

При этом он отметил, что сейчас в Украине находится около 700 тысяч российских оккупантов. Эта цифра включает не только регулярную армию, но и Росгвардию, силы поддержки и спецслужбы.