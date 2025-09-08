Мають бути ліхтарики і запаси їжі. Українців закликали готуватись до важкої зими

Директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав купувати ліхтарик і повербанк зробив невтішний прогноз на осінь і зиму

Росія поновила удари по енергетичним обʼєктам. В ніч на 8 вересня під ударом опинилась критична інфраструктура — атакували Трипільську ТЕС.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він також порадив запастися ліхтариками та павербанками. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені, йдеться у повідомленні

Він наголосив, що енергетики вже мають досвід, але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак. За словами Коваленка, розслаблятися не варто.

Я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв, наголосив він

Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:

запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

До речі, читайте, як вибрати повербанк на час блекаутів.

Бізнесу Коваленко порадив провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла. А також подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими й нічим не скористатись, ніж не бути готовими та панікувати, додав Сергій Коваленко.

