Должны быть фонарики и запасы еды. Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме

Директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал покупать фонарик и повербанк сделал нелестный прогноз на осень и зиму

Россия возобновила удары по энергетическим объектам. В ночь на 8 сентября под ударом оказалась критическая инфраструктура – атаковали Трипольскую ТЭС.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны, говорится в сообщении

Он подчеркнул, что энергетики уже имеют опыт, но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. По словам Коваленко, расслабляться не стоит.

Я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к разным сценариям, подчеркнул он

Генеральный директор YASNO рекомендует населению :

запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;

держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.

Кстати, читайте, как выбрать повербанк на время блэкаутов.

Бизнесу Коваленко посоветовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света. А также подумать о системах бесперебойного питания при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовым и ничем не воспользоваться, чем не быть готовым и паниковать, добавил Сергей Коваленко.

