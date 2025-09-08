Должны быть фонарики и запасы еды. Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме
-
-
Директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал покупать фонарик и повербанк сделал нелестный прогноз на осень и зиму
Россия возобновила удары по энергетическим объектам. В ночь на 8 сентября под ударом оказалась критическая инфраструктура – атаковали Трипольскую ТЭС.
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны,
Он подчеркнул, что энергетики уже имеют опыт, но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. По словам Коваленко, расслабляться не стоит.
Я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к разным сценариям,
Генеральный директор YASNO рекомендует населению :
- запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;
- держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.
Бизнесу Коваленко посоветовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света. А также подумать о системах бесперебойного питания при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.
Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовым и ничем не воспользоваться, чем не быть готовым и паниковать,
