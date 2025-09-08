Укр

Должны быть фонарики и запасы еды. Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме

Читати українською
Сергей Коваленко рассказал о возможных блекаутах Новость обновлена 08 сентября 2025, 15:37
Сергей Коваленко рассказал о возможных блекаутах. Фото Коллаж "Телеграф"

Директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал покупать фонарик и повербанк сделал нелестный прогноз на осень и зиму

Россия возобновила удары по энергетическим объектам. В ночь на 8 сентября под ударом оказалась критическая инфраструктура – атаковали Трипольскую ТЭС.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны,

Он подчеркнул, что энергетики уже имеют опыт, но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. По словам Коваленко, расслабляться не стоит.

Я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к разным сценариям,

Генеральный директор YASNO рекомендует населению :

  • запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;
  • держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.

Кстати, читайте, как выбрать повербанк на время блэкаутов.

Бизнесу Коваленко посоветовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света. А также подумать о системах бесперебойного питания при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовым и ничем не воспользоваться, чем не быть готовым и паниковать,

добавил Сергей Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепка Марьяна Безугла сделала новое заявление о зиме в Украине.

