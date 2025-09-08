У Лондоні обговорили масштабування українського ОПК і бар’єри для інвестицій

Західні уряди мають змінити підхід до інвестицій в українські оборонні технології, вважає Саймон Леві

Під час Саміту Свободи 8 вересня в Лондоні відбувся Український форум оборонних інновацій за підтримки асоціації NAUDI. Учасники з України та Великої Британії обговорили виклики для масштабування оборонного виробництва й фінансові бар’єри.

Про це повідомили на Facebook-cторінці асоціації. Другу панель відкрив член Президії NAUDI і гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. Він заявив, що попри успіхи у виробництві БПЛА та безпілотних систем, галузі критично бракує фінансування.

Наші потужності вже сьогодні перевищують обсяг державного оборонного замовлення в пʼять разів. Але без фінансової підтримки ми не можемо масштабуватись Владислав Бельбас

Друга панель Українського форуму оборонних інновацій

Він розкритикував ставку на іноземні поставки у 2022-2023 роках, які надходили із запізненням і стримували розвиток внутрішнього виробництва. Бельбас наголосив, що Україна має перевагу перед Заходом — бойовий досвід і здатність працювати в умовах обстрілів та відключень, але потребує дієвих механізмів співпраці з іноземними донорами. Як приклад, він навів програму SAFE, яка досі не імплементована повною мірою.

Наші технології перевірені в боях. Ми знаємо ціну кожному євро, долару й фунту, вкладеному в оборону Владислав Бельбас

Голова з розвитку оборонного бізнесу британської індустріальної асоціації ADS Саймон Леві підтвердив, що інвестиції в український ОПК стикаються з бар’єрами — зокрема, суворим регулюванням і труднощами з банківськими переказами. Водночас він відзначив зростання підтримки з боку Європейського інвестбанку та державного фонду Великої Британії.

Інвестори повинні дивитися не лише на сьогоднішню війну, а й на те, що буде після неї. Україна буде в унікальному становищі для експорту оборонних технологій Саймон Леві

На завершення Бельбас закликав західні уряди змінити підхід до інвестицій у військове виробництво.

Потрібно вкладати стільки, скільки потрібно. Тому що військова сила — це не економічна опція. Це фундамент виживання Владислав Бельбас

