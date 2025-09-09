На мужність маємо відповісти рішучістю. Єврокомісарка оцінила готовність України до вступу у ЄС

Єврокомісарка закликала Раду Європи ухвалити рішення про відкриття першого кластера без подальших зволікань

Європейська комісія бачить прогрес України на шляху до вступу у Євросоюз. Україна виконала умови для відкриття першого кластера.

Про це заявила Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення на засіданні Європарламенту в ході дебатів по Україні, повідомила кореспондентка "Телеграфу" зі Страсбурга. В першу чергу обговорюють відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.

Росія боїться вступу України у ЄС

Росія боїться європейських прагнень України та зневажає демократію. Саме тому наша відповідь має бути рішучою та єдиною. Попри цю жорстоку війну, Україна послідовно просувається вперед у реформах. Оцінка Комісії свідчить про прогрес у ключових сферах, таких як енергетика, митниця, зовнішня політика та політика безпеки. Це чітка демонстрація рішучості. Але вступ — це не лише про виконання технічних вимог Марта Кос

Успіхи України на шляху до Євросоюзу

Вона наголосила, що забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією, незалежність інституцій та функціонуючої демократії вимагає зусиль усієї України — уряду, громадянського суспільства, зацікавлених сторін і Верховної Ради. Марта Кос нагадала, що "ми побачили у липні, наскільки крихким може бути прогрес".

Вона має на увазі законопроєкт №12414, який міг обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). 22 липня його підтримала ВР та того ж дня підписав президент Володимир Зеленський. Українці вийшли на вулиці з протестом проти обмеження повноважень НАБУ та САП й невдовзі їх повернули.

Спроби підірвати незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП — були вкрай тривожними. Ми чітко заявили: такі кроки неприйнятні. Ці інституції є самими основами тієї України, яку хочуть збудувати українці. Прозора, підзвітна, європейська. 31 липня Україна скоригувала курс. Було відновлено ключові запобіжники Марта Кос

Серед інших позитивних кроків єврокомісарка назвала призначення керівника Бюро економічної безпеки. Україна виконала необхідні вимоги.

Київ виконав умови для відкриття першого кластера

У цьому контексті Комісія констатує, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера, водночас ми закликаємо продовжувати роботу над реалізацією дорожніх карт і особливо над планом дій щодо меншин. У цей вирішальний момент сильний сигнал підтримки — це більше, ніж символічний жест. Це стратегічний крок, і він заслужений Марта Кос

Вона закликала Раду Європи ухвалити рішення про відкриття першого кластера без подальших зволікань. Марта Кос наголосила, що для цього є єдина законна підстава — заслуги України.

Українці захищають не лише свою територію, але й свободу та демократію в Європі. Найменше, що ми можемо зробити, — це відповідати на їхню мужність нашою політичною рішучістю Марта Кос

Перший кластер переговорів про вступ України до ЄС — що це

Цей кластер відкривається першим і закривається останнім у процесі вступу у Євросоюз. Він містить основи для подальшої інтеграції країни до Європейського Союзу. Перший кластер має назву "Фундаментальні сфери" (Fundamentals) і регулює питання основ правової та демократичної держави. Також він охоплює фундаментальні права людини.

"Телеграф" також повідомляв, що під час засідання голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вже час розпочати переговори за першим кластером у процесі вступу України до ЄС.