"Терпіти у темряві ніхто не буде". Головні заяви Зеленського і Фіцо після зустрічі

Зеленський та Фіцо обговорили удари по Росії, вступ в ЄС та енергетичну блокаду

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робером Фіцо заявив, що Україна відповідає на удари Росії. Він запевнив, що мовчки темряву терпіти не ніхто не буде.

Про це сказав український лідер під час пресконференції в Ужгороді. "Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського та Фіцо.

"Просто терпіти у темряві ніхто не буде. Україна відповідає і відповідатиме на російські удари по наших енергооб’єктах", – сказав президент України на пресконференції.

Головні заяви Зеленського

Ми (Україна — ред.) готові забезпечити енергетичну стабільність для Словаччини, а також для інших партнерів. І ми хочемо мати спільні проєкти. У нас один принцип — ні російським енергетичним ресурсам.

Повністю згоден із прем'єром Фіцо, що ми маємо поважати погляди один одного, навіть якщо вони різні.

Якщо людина хоче закінчити війну, то вона не проситиме сусідів України робити енергоблокаду. Саме так Зеленський відреаргував на чутки про те, що Путін нібито пропонував Фіцо організувати енергетичну блокаду.

Головні заяви Фіцо

Словаччина допоможе Україні вступити до ЄС;

Словаччина як сама країна не може брати участь у гарантіях безпеки, але ми підтримуємо різні ініціативи. Підтримуємо формулу миру президента Зеленського.

Як прем'єр-міністр я бажаю, щоб Словаччина та Україна мали хороші, дружні, якісні відносини.

Словацько-українські взаємини є чудовим прикладом того, як можуть різні політичні погляди впливати на співпрацю.

У Братислави та Києва "діаметрально протилежні погляди" на енергетику.

Інформація, яку ви отримали про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива, і це абсолютно не було предметом переговорів з Володимиром Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за кілька днів до візиту в Україну Фіцо мав особисту зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, якому скаржився на Київ. Прем'єр-міністр Словаччини обурений ударами України по нафтопроводу "Дружба", адже внаслідок цього Братислава та Будапешт, Угорщина, залишись без російської нафти.