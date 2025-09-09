Прорив за будь-яку ціну: чи вистачить росіянам сил, щоб захопити Куп’янськ або взяти його в кільце

Куп’янськ у Харківській області є бажаною метою для путінської армії

У серпні 2025 року російські війська змогли закріпитись у північній частині міста Куп’янськ Харківської області. З того часу ворог періодично публікує фото- та відеозаписи із закріпленням свого прапора в центрі міста. І хоча це виявляється черговою пропагандою Кремля, ситуація в районі населеного пункту є вкрай складною.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, що відбувається в місті і дізнався у військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, чи існує зараз загроза оточення Сил оборони у місті. До цього голосно росіяни заявляли й про форсування Сіверського Дінця з метою повної окупації Вовчанська.

Росіяни взяли Куп’янськ у кредит

За інформацією ресурсу "Deepstate", росіяни здійснюють постійні спроби проникнення у місто і намагаються закріпитися на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність задля подальшого просування.

"Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки. Щоб збільшити шанс закріплень в місті, противник намагається заволодіти навколишньою місцевістю, тому йдуть бої, зокрема, за населений пункт Мирове (стара назва Мирне), який як і Радьківка має стати місцем накопиченням піхоти", – дописали аналітики.

Крім того, противник регулярно перевдягається у цивільний одяг, аби реалізувати свої плани, зокрема і для демонстрації прапорів, і для збільшення своєї кількісної наявності в Куп’янську.

"З повідомлень бійців, є пересторога, що в якийсь момент це може вилізти неприємними наслідками, але це ми побачимо тільки з часом, наскільки масштабним був задум ворога. Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові", – підсумували аналітики. Вони зазначають, що противник активно промацує слабкі місця, які вже виявив, а отже може починати розвивати свої успіхи.

Російські ДРГ у Куп’янську/Deepstate

На початку вересня Міністерство оборони РФ офіційно заявило, що їхня армія нібито проводить операцію задля "взяття під контроль міста Куп’янськ Харківської області". 3 вересня вони заявили, що нібито контролюють близько половини території Куп’янська.

Втім, пропаганду російського Міноборони спростовують самі ж окупанти – так званий "військкор" Анатолій Радов визнав, що показові відео з ворожим прапором у Куп’янську були невдало спродюсовані самими командирами, а "каскадери" для ролику живими не залишилися.

Російські пропагандисти самі викривають заяви свого керівництва

Олександр Коваленко вважає, що головною причиною появи відеоматеріалів з російськими прапорами у місті є бажання змотивувати особовий склад армії РФ.

Нещодавно голова генерального штабу ЗС РФ Герасимов взагалі заявив, що більша частина Куп’янська під контролем російських військ. Заява, яка й близько не відповідає дійсності, на це звертають увагу навіть російські пропагандистські ресурси, викриваючи їх у брехні. Олександр Коваленко

Військовий оглядач Олександр Коваленко

Росіяни вже запровадили поняття "взяти місто чи село в кредит" — коли вони повідомляють, що щось захопили, окупували чи контролюють якусь частину населеного пункту, коли насправді їхньої присутності там немає.

"Ось так можна сказати, що Герасимов "взяв Куп’янськ у кредит". Нещодавно були повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації, що вони Часів Яр контролюють — "взяли в кредит". А в січні цього року "брали в кредит Торецьк"", — перерахував Коваленко.

Прорватися за всяку ціну

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 8 вересня російський наступ на Куп’янському напрямку не зупинявся.

Генштаб армії РФ поставив перед своїми військами задачу за будь-яку ціну увірватися у місто та закріпитися там найближчим часом. Крім того, ворог активізувався на схід та південь від міста. Невеликі штурмові групи противника намагаються утриматися у невеликому підліску навпроти села Радьківка (північні околиці міста). Крім того, проникнення кількох ДРГ зафіксовано в північно-західну частину міста.

Костянтин Машовець/Facebook

Штурмові групи зі складу підрозділів 68-ї мотострілецької дивізії продовжують вести запеклі бої на північ від Куп'янська, намагаючись повністю захопити село Кіндрашівка, маючи на увазі, очевидно, прикрити з флангу своїх "колег", які атакують з боку Радьківки у західному напрямку та тих, хто намагається утриматися у північній та північно-західній частинах Куп'янська Костянтин Машовець

Загальна ситуація на Куп’янському напрямку залишається дуже складною для бійців Сил оборони України. Командування противника намагається за будь-яку ціну закріпитися в місті з північної частини, а також активно здійснює спроби просунутися на захід.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Куп’янському напрямку за добу було зафіксовано дев’ять атак російської армії в районах Мирного (північна частина Куп’янська), самого міста, Петропавлівки (східні околиці) та у напрямку Новоплатонівки.

Чи потрапить місто в пекельне кільце ворога

З огляду на карту бойових дій, складається очевидне враження, що місто перебуває в напівоточенні з перспективою подальшого розгортання цієї ситуації в повне оточення населеного пункту та українських військ в ньому.

Куп’янський напрямок на карті Deepstate

Втім, військовий експерт та оглядач Олександр Коваленко цієї думки не дотримується, адже, як вважає він, говорити про оточення зарано через те, що російські війська мають можливість виходу на Куп’янськ по правому берегу Осколу лише через напрямок Голубівка-Рачківка.

"Дуже схожі по своїй діяльності штурмові дії з Покровськом. Зараз вони закидують диверсійні групи, але диверсійні групи — це не потенційно штурмові, їх задача – закріпитися саме на південно-західній частині Куп'янська", – вважає він.

Нещодавно Сили оборони України відкинули росіян від населеного пункту Мирне за трасу Р-79. Станом на зараз вони намагаються повернутися на свої позиції, щоб мати більше охоплення північно-західних околиць Куп’янська.

Там залучені 122-й мотострілецький полк 68 мотострілецької дивізії саме у напрямку Голубівка-Куп’янськ. І вони були нещодавно підсилені підрозділами 272-го стрілецького полку та 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії першої танкової армії. Тобто першу танкову армію продовжують розтягувати на людський ресурс для підсилення різних напрямів Лимано-Куп'янської віхи. І поки говорити про оточення зарано, єдине, де вони намагаються прорватися до Куп'янська — це якраз північно-західна частина правого берега річки Оскіл Олександр Коваленко

Міських боїв у Куп’янську не уникнути

Ситуацію в місті можна назвати безумовно складною, однак говорити про ймовірність оточення зарано. Те саме, за словами Коваленка, стосується і побоювання щодо повторної окупації Куп’янська, оскільки російське командування замість очевидного простішого варіанту наступу на місто обрало складніший для себе маршрут.

Перша танкова армія РФ розташовується на лівому березі Осколу між Колісниківкою та Кругляківкою. Над північною частиною населеного пункту нависає Синьківка та Лиман Перший, відстань від яких до Куп’янська складає близько 2-3 кілометри.

Колесниківка та Кругляківка на карті Deepstate

Якби росіяни завдали удару саме з цих напрямків, то вони б мали результат та дозволили би їм охопити Куп’янськ з півночі та сходу. Однак, замість цього командування військ РФ обрало шлях на правий берег, де вони можуть діяти виключно піхотою, адже не облаштували плацдарм для перекидання важкої техніки.

"І тут виникає питання: чи це логічно, коли у вас є майже вся логістика, вся інфраструктура на лівому березі, ви можете масштабувати наступальні дії, а у той час ви форсуєте Оскіл і закидуєте через правий берег піхоту?. Не зовсім логічно, бо це підвищення втрат особового складу. А чому вони на це пішли? А пішли тому, що в них класичні наступальні дії, як біля Покровська, тут не працюють, як ми бачимо", – підсумував експерт.

Протягом кількох місяців росіяни не можуть розширити зону контролю ані з півночі, ані зі сходу, ані з півдня – саме по лівому берегу. Тому перекидати війська на правий берег Осколу – єдиний варіант для них.

У мене є сумніви, що ця наступальна кампанія до кінця цього року дасть якогось результату. Безумовно, міські бої в Куп'янську розпочнуться в цьому році. Вони вже, можна сказати, починають розгортатися на околицях. Але результату до кінця цього року росіяни навряд отримають, бо не створено ті умови, які б дозволяли це робити швидко та ефективно - Підсумував Олександр Коваленко

Спалений і у шрамах. Як Куп’янськ виглядає зараз

Місто Куп’янськ зруйноване або пошкоджене на 90%, заявив голова МВА Андрій Бесєдін. Ситуація у самому місті, за його словами, вже не просто складна, а критична.

"Пошрамований російськими бомбами та ракетами. Спалений ворожими дронами та градами. На його, нещодавно затишних вулицях, зараз лунають вибухи і ллється кров", — дописав керівник громади.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявляв, що заїхати до Куп’янська вже складно через постійні ворожі обстріли. У населеному пункті немає електрики, води та газу — за таких умов виживають понад 930 осіб. До війни чисельність мешканців населеного пункту перевищувала 27 тисяч.

Щодня обласна та міська адміністрації повідомляють про чисельну кількість обстрілів населеного пункту. У понеділок, 8 вересня, через удари армії РФ постраждала шестирічна дитина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Новопавлівському напрямку на Дніпропетровщині спостерігається наростаюча інтенсивність ворожих атак. За даними, це пов’язано з тим, що противник має "надлишкові ресурси", які він демонстративно готовий витрачати в боях за цей напрямок.