Найкоротший шлях до Харкова. Чи правда Росія має успіх під Вовчанськом і які є загрози

Ворог перебільшує свої здобутки, але ситуація небезпечна

В Росії голосно заявили про форсування річки Сіверський Донець у Харківській області. За словами пропаганди, ворог нібито захопив частину берега біля Вовчанська.

"Телеграф" розбирався в тому, чи це так насправді і що відбувається на цій ділянці фронту.

Росіяни облизуються на Вовчанськ

Вранці 7 серпня топові російські "медіа" (пропагандистські сайти) видали новини із гучними заголовками — "ЗС РФ "відвоювали" частину територій біля Вовчанська". Мовляв, окупанти, форсувавши річку Сіверський Донець, захопили частину прибережної зони біля населеного пункту Вовчанськ.

Багато питань

При цьому відразу ж варто відзначити, що джерелом пропагандистів виступили не офіційні особи ЗС РФ, а "військовий експерт" і представник бойовиків "ЛНР" Андрій Марочко.

Ба більше, поняття "біля Вовчанська" тут відносне, бо, за його словами, йдеться про нібито форсування річки північно-східної від населеного пункту Приліпка. Викликає питання і те, про яку частину берега йдеться — 1 квадратний метр або щось суттєвіше.

Ворог заявив про захоплення території на Вовчанському напрямі

Звичайно, не варто і забувати про базу — це, ймовірно, може бути повністю вигадана новина або йдеться про "флаговтик" (часта практика ЗС РФ для створення картинки в медіа — ворог, жертвуючи солдатами, заходить на території України і встановлює прапор, який тримається там стільки, скільки потрібно для того, щоб зробити ефектний кадр).

Примітно і те, що такі гучні заголовки з’явилися майже відразу ж після поїздки Володимира Зеленського на цей напрямок.

Володимир Зеленський на Вовчанському напрямі — фото опубліковано 4 серпня

Що кажуть в Україні

В Україні із цього приводу на момент написання новини немає жодної офіційної інформації. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ дійсно повідомлялося про 4 бойові зіткнення з ворогом, проте про форсування річки і нібито відступ не йдеться.

У моніторингових пабліках також жодниі наступи ЗС РФ на цьому напрямку не згадуються. Авторитетна спільнота DeepState востаннє оновлювало карту на цьому напрямі місяць тому.

Також варто зазначити, що Володимир Зеленський під час своєї поїздки на фронт заявляв, що на цьому напрямку наші воїни фіксують присутність найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та Африки.

Що насправді відбувається під Вовчанськом

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу" розповів, що зараз росіяни справді намагаються активізувати наступ на Вовчанському напрямку.

"Це найкоротший шлях до Харкова" — Снєгирьов.

З приводу нібито просування ворога:

"Повідомлення про те, що у них частково є просування у відповідній частині Вовчанська, як вони її називають — історична частина, є. Але говорити про розширення зони присутності, яка б створювала загрозу для СОУ, підстав немає", — Снєгирьов.

Цілі ворога

За словами Снєгирьова, російські війська зараз мають одразу кілька цілей. На Вовчанському напрямку — це Харків.

"Про блокаду чи захоплення Харкова не йдеться, але натомість ворог хоче використовувати тактику випаленої землі — невибіркови терор проти мирного населення за допомогою ствольної артилерії. Це стратегічне завдання ворога на цьому напрямку", — вважає Снєгирьов.

Що стосується фронту загалом:

"Чому ворог активізувався? Йдеться про розширення території бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу РФ. Насамперед це Харківська, Сумська області та відповідна спроба виходу та масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області", — пояснив експерт.

Таким чином, вважає Снєгирьов, ворог вирішує одразу кілька своїх питань:

військове (створення так званої буферної зони та розтягування резервів ЗСУ від основного удару ворога);

політичне (реалізація політичних заяв Путіна).

Де найнебезпечніша ситуація

"Вовчанський напрямок та території поряд. Там ситуація розширення зони присутності найбільш небезпечна. Це район Куп’янська (просування з загрозою виходу у фланги) та Дворічна. Це вже не плацдарм, а повноцінна зона присутності.

Наступ Росії

Цей сценарій найбільш небезпечний, бо окупанти намагатимуться і вже намагаються відтворити події 22-го року. А саме коли ізюмське угруповання противника вважалося одним із найбоєздатніших і найчисельніших і переслідувало ціль створення оперативного оточення українського угруповання в районі Слов’янська та Краматорська", — пояснив Снєгирьов.

Ворог хоче ще раз спробувати вийти у тил Слов’янська

Крім того, ворог намагається розширити свою зону присутності в районі Мілового.

Частини ЗС РФ, які беруть участь у наступах

"Причому там у планах, наскільки я зрозумів, це зустрічний характер удару, тобто спроба з’єднатися з куп’янським угрупуванням, тобто створити суцільну так звану буферну зону", — вважає співрозмовник видання.

Не все так просто

Експерт зазначає, що те, як росіяни подають ці новини (прорив тощо), не відповідає дійсності.

"Це фактично спроба окупантів повернути раніше втрачені позиції. А не відповідно, скажімо так, як вони подають, що це майже прориви, фронт посипався. Не фінал, не посипався", — звертає увагу Снєгирьов.

Нова тактика ворога

Однією з основних відмінностей нової тактики противника Снєгирьов називає використання комбінованих атак як штурмовими групами, так і бронетехнікою. А цього вже давно не було.

"І так у них у всіх напрямках. Причому росіяни ще масово перекидають важкі вогнеметні системи", — додав він.

