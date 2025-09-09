Прорыв любой ценой: хватит ли россиянам сил, чтобы захватить Купянск или взять его в кольцо

Купянск в Харьковской области является желанной целью для путинской армии

В августе 2025 года российские войска смогли закрепиться в северной части города Купянск Харьковской области. С тех пор враг периодически публикует фото- и видеозаписи с закреплением своего флага в центре города. И хотя это и оказывается очередной пропагандой Кремля, ситуация в районе населенного пункта является крайне сложной.

"Телеграф" собрал информацию о том, что происходит в городе и узнал у военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, существует ли сейчас угроза окружения Сил обороны в городе. До этого так же громко россияне заявляли и о форсировании Северского Донца с целью полной оккупации Волчанска.

Россияне взяли Купянск в кредит

По информации ресурса "Deepstate", россияне осуществляют постоянные попытки проникновения в город и пытаются закрепиться на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения.

"Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножить эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается. Чтобы увеличить шанс закреплений в городе, противник пытается завладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который, как и Радьковка должен стать местом накопления пехоты", – заявили аналитики.

Кроме того, противник регулярно переодевается в гражданскую одежду, чтобы реализовать свои планы, в частности и для демонстрации флагов, и для увеличения своего количественного наличия в Купянске.

"По сообщениям бойцов, есть предостережение, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями, но это мы увидим только со временем, насколько масштабным был замысел врага. Сейчас осуществляются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные", – подытожили аналитики.

Российские ДРГ в Купянске / Deepstate

Они отмечают, что противник активно прощупывает слабые места, которые уже выявил, а значит может начинать развивать свои успехи.

В начале сентября Министерство обороны РФ официально заявило, что их армия якобы проводит операцию для "взятия под контроль города Купянск Харьковской области".

3 сентября они заявили, что якобы контролируют около половины территории Купянска. Впрочем, пропаганду российского Минобороны опровергают сами же оккупанты — так называемый "военкор" Анатолий Радов признал, что показательные видео с вражеским флагом в Купянске были неудачно спродюсированы самими командирами, а "каскадеры" для ролика живыми не остались.

Российские пропагандисты сами разоблачают заявления своего руководства

Александр Коваленко считает, что главной причиной появления видеоматериалов с российскими флагами в городе является желание мотивировать личный состав армии РФ.

Недавно глава генерального штаба ВС РФ Герасимов вообще заявил, что большая часть Купянска под контролем российских войск. Заявление, которое и близко не соответствует действительности, на это обращают внимание даже российские пропагандистские ресурсы, уличая его во лжи Александр Коваленко

Военный обозреватель Александр Коваленко

Россияне уже ввели понятие "взять город или село в кредит" — когда они сообщают, что что-то захватили, оккупировали или контролируют какую-то часть населенного пункта, когда в реальности их присутствия там нет.

"Вот так можно сказать, что Герасимов "взял Купянск в кредит". Недавно были сообщения Министерства обороны Российской Федерации, что они Часов Яр контролируют – "взяли в кредит". А в январе этого года "брали в кредит Торецк"", – перечислил Коваленко.

Прорваться любой ценой

По данным военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на 8 сентября, российское наступление на Купянском направлении не останавливалось.

Генштаб армии РФ поставил перед своими войсками задачу любой ценой ворваться в город и закрепиться там в ближайшее время. Кроме того, враг активизировался на восток и юг от города. Небольшие штурмовые группы противника пытаются удержаться в небольшом подлеске напротив села Радьковка (северные окраины города). Кроме того, проникновение нескольких ДРГ зафиксировано в северо-западную часть города.

Костантин Машовец / Facebook

Штурмовые группы из состава подразделений 68-й мотострелковой дивизии продолжают вести ожесточенные бои к северу от Купянска, пытаясь полностью захватить село Кондрашовка, имея в виду, очевидно, прикрыть с фланга своих "коллег", атакующих со стороны Радьковки в западном направлении и тех, кто пытается удержаться в северной и северо-западной частях Купянска Костантин Машовец

Общая обстановка на Купянском направлении остается очень сложной для бойцов Сил обороны Украины. Командование противника пытается любой ценой закрепиться в городе с северной части, а также активно осуществляет попытки продвинуться на запад.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Купянском направлении за сутки было зафиксировано девять атак российской армии в районах Мирного (северная часть Купянска), самого города, Петропавловки (восточные окраины) и в направлении Новоплатоновки.

Попадет ли город в адское кольцо врага

Учитывая карту боевых действий, создается очевидное впечатление, что город находится в полуокружении с перспективой дальнейшего развертывания этой ситуации в полное окружение населенного пункта и украинских войск в нем.

Купянское направление на карте Deepstate

Впрочем, военный эксперт и обозреватель Александр Коваленко этого мнения не придерживается, ведь, как считает он, говорить об окружении рано из-за того, что российские войска имеют возможность выхода на Купянск по правому берегу Оскола только через направление Голубовка-Рачковка.

"Очень похожи по своей деятельности штурмовые действия с Покровском. Сейчас они забрасывают диверсионные группы, но диверсионные группы — это не потенциально штурмовые, их задача – закрепиться именно на юго-западной части Купянска", – считает он.

Недавно Силы обороны Украины отбросили россиян от населенного пункта Мирное за трассу Р-79. По состоянию на сейчас они пытаются вернуться на свои позиции, чтобы иметь больше охват северо-западных окрестностей Купянска.

Там задействованы 122-й мотострелковый полк 68 мотострелковой дивизии именно в направлении Голубовка-Купянск. И они были недавно усилены подразделениями 272-го стрелкового полка и 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии первой танковой армии. То есть первую танковую армию продолжают растягивать на человеческий ресурс для усиления различных направлений Лимано-Купянской вехи. И пока говорить об окружении рано, единственное, где они пытаются прорваться к Купянску — это как раз северо-западная часть правого берега реки Оскол Александр Коваленко

Городских боев в Купянске не избежать

Ситуацию в городе можно назвать безусловно сложной, однако говорить о вероятности окружения рано. То же самое, по словам Коваленко, касается и опасения по поводу повторной оккупации Купянска, поскольку российское командование вместо очевидного более простого варианта наступления на город выбрало более сложный для себя маршрут.

Первая танковая армия РФ располагается на левом берегу Оскола между Колесниковкой и Кругляковкой. Над северной частью населенного пункта нависает Синьковка и Лиман Первый, расстояние от которых до Купянска составляет около 2-3 километров.

Колесниковка и Кругляковка на карте Deepstate

Если бы россияне нанесли удар именно с этих направлений, то они бы имели результат и позволили бы им охватить Купянск с севера и востока. Однако, вместо этого командование войск РФ выбрало путь на правый берег, где они могут действовать исключительно пехотой, ведь не обустроили плацдарм для переброски тяжелой техники.

"И тут возникает вопрос: это логично, когда у вас есть почти вся логистика, вся инфраструктура на левом берегу, вы можете масштабировать наступательные действия, а в то время вы форсируете Оскол и забрасываете через правый берег пехоту? Не совсем логично, потому что это повышение потерь личного состава. А почему они на это пошли? А пошли потому, что у них классические наступательные действия, как возле Покровска, здесь не работают, как мы видим", – подытожил эксперт.

В течение нескольких месяцев россияне не могут расширить зону контроля ни с севера, ни с востока, ни с юга — именно по левому берегу. Поэтому перебрасывать войска на правый берег Оскола — единственный вариант для них.

У меня есть сомнения, что эта наступательная кампания до конца этого года даст какой-то результат. Безусловно, городские бои в Купянске начнутся в этом году. Они уже, можно сказать, начинают разворачиваться на окраинах. Но результата до конца этого года россияне вряд ли получат, потому что не созданы те условия, которые бы позволяли это делать быстро и эффективно — подытожил Александр Коваленко

Сожженный и в шрамах. Как Купянск выглядит сейчас

Город Купянск разрушен или поврежден на 90%, заявил глава ГВА Андрей Беседин. Ситуация в самом городе, по его словам, уже не просто сложная, а критическая.

"Пошрамированный российскими бомбами и ракетами. Сожженный вражескими дронами и градами. На его, недавно уютных улицах, сейчас раздаются взрывы и льется кровь", – дописал руководитель громады.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявлял, что заехать в Купянск уже сложно из-за постоянных вражеских обстрелов. В населенном пункте нет электричества, воды и газа — в таких условиях выживают более 930 человек. До войны численность жителей населенного пункта превышала 27 тысяч.

Ежедневно областная и городская администрации сообщают о многочисленном количестве обстрелов населенного пункта. В понедельник, 8 сентября, из-за ударов армии РФ пострадал шестилетний ребенок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Новопавловском направлении в Днепропетровской области наблюдается нарастающая интенсивность вражеских атак. По данным, это связано с тем, что у противника есть "избыточные ресурсы", которые он демонстративно готов расходовать в боях за это направление.