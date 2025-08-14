Мільярди євро — під запитанням. Чи знайде Україна гроші на газ для зими

У Раді не знають, чи назбирає "Нафтогаз" необхідну суму

Щоб пройти опалювальний сезон 2025/2026, Україні потрібно додатково імпортувати 5,5-6 млрд кубометрів природного газу. В грошах це приблизно 2,5 млрд євро, майбутня доля яких поки невідома.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк. Він пояснив, скільки грошей умовно є.

Більше думок експертів читайте у публікації: "Чи загрожують Україні газові блекаути взимку? Є хороша і погана новини".

За його словами, на початку літа "Нафтогаз" мав попередні домовленості з донорами (банками, фондами) на гранти і кредити на суму до 1 млрд євро.

— "Нафтогаз" вже отримав як кредити по 4,7 млрд гривень від державних "ПриватБанку" та "Укргазбанку" (разом близько 193 млн євро. — Ред.), грант на 380 млн євро від Норвегії, а днями в пресслужбі компанії відзвітували про 500 млн євро кредиту від ЄБРР. Втім, навіть у профільному комітеті ВР поки не можуть достеменно відповісти, чи назбирає "Нафтогаз" всю необхідну суму, — каже нардеп.

На його думку, "Нафтогаз" прозвітує, що взяв 500 млн євро з попередньо домовлених, і на них імпортує газ.

— Чи вдалося знайти більше того одного мільярда [про який було відомо на початку літа] – сказати важко. "Нафтогаз" не так часто приходить до нас на комітет зі звітами, – пояснює "слуга".

Водночас він додав, що є висока ймовірність, що прифронтові регіони можуть залишитись без газу та світла.

— Енергетики і газовики не завжди можуть відновити ту інфраструктуру, яка потенційно може бути пошкоджена ворогом. Що стосується окремих регіонів, то все буде залежати від того, яку стратегію має РФ щодо обстрілів нашої критичної інфраструктури. Будемо відверті: українська ППО на сьогодні не може впоратися з тією кількістю "Шахедів", які летять на наші міста. Якщо такі масовані атаки будуть направлені на критичну інфраструктуру, нам буде достатньо складно, — резюмував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Телеграфу", чи чекати апокаліпсису взимку.