Крок відчаю? Чому удар росіян по Кабміну — це погана новина для Путіна

Агресор кидає на Україну все, що може, однак не може досягти бажаного

Нещодавній удар крилатою ракетою по українському Кабміну свідчить, що російські агресори зрозуміли: вони не здатні виграти війну з Україною, тому б’ють по мирних цілях і державних установах.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, що означає цей цілеспрямований удар.

— Я б сказав, що це показує їхній відчай. Я думаю, що Путін живе у своїй бульбашці, адже ніхто не наважується сказати диктаторові справді погану новину — що вони не виграють війну, — каже європейський політик.

На його думку, російський диктатор розуміє: якщо Захід продовжить підтримувати Україну, час не буде його союзником, адже російська економіка у вкрай поганому стані.

— Тому вони кидають на Україну все, що можуть. І ескалують війну, обираючи нові цілі — як-от тепер урядові та демократичні інституції. Це, звісно, ризик, бо тепер Україна могла б завдати удару у відповідь по Кремлю. А ми бачили, що російські війська не здатні зупиняти українські далекобійні атаки, — нагадав Пекка Товері.

