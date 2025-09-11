Рус

Крок відчаю? Чому удар росіян по Кабміну — це погана новина для Путіна

Ігор Тимофєєв
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

Агресор кидає на Україну все, що може, однак не може досягти бажаного

Нещодавній удар крилатою ракетою по українському Кабміну свідчить, що російські агресори зрозуміли: вони не здатні виграти війну з Україною, тому б’ють по мирних цілях і державних установах.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, що означає цей цілеспрямований удар.

Більше читайте у публікації: "Путін може атакувати НАТО, ми маємо зосередитись на розгромі Росії, — інтервʼю з депутатом Європарламенту".

Я б сказав, що це показує їхній відчай. Я думаю, що Путін живе у своїй бульбашці, адже ніхто не наважується сказати диктаторові справді погану новину — що вони не виграють війну, — каже європейський політик.

На його думку, російський диктатор розуміє: якщо Захід продовжить підтримувати Україну, час не буде його союзником, адже російська економіка у вкрай поганому стані.

— Тому вони кидають на Україну все, що можуть. І ескалують війну, обираючи нові цілі — як-от тепер урядові та демократичні інституції. Це, звісно, ризик, бо тепер Україна могла б завдати удару у відповідь по Кремлю. А ми бачили, що російські війська не здатні зупиняти українські далекобійні атаки, — нагадав Пекка Товері.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", від чого впаде економіка Росії.

