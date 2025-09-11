Укр

Шаг отчаяния? Почему удар россиян по Кабмину – это плохая новость для Путина

Игорь Тимофеев
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Агрессор бросает на Украину все, что может, однако не может добиться желаемого

Недавний удар крылатой ракетой по украинскому Кабмину свидетельствует, что российские агрессоры поняли: они не способны выиграть войну с Украиной, поэтому бьют по мирным целям и государственным учреждениям.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, что значит этот целенаправленный удар.

— Я бы сказал, что это показывает их отчаяние. Я думаю, что Путин живет в своем пузыре, ведь никто не решается сказать диктатору действительно плохую новость, что они не выиграют войну, — говорит европейский политик.

По его мнению, российский диктатор понимает, что если Запад продолжит поддерживать Украину, время не будет его союзником, ведь российская экономика в крайне плохом состоянии.

— Поэтому они бросают на Украину все, что могут. И эскалируют войну, выбирая новые цели — как теперь правительственные и демократические институты. Это, конечно, риск, потому что теперь Украина могла бы нанести ответный удар по Кремлю. А мы видели, что российские войска не способны останавливать украинские дальнобойные атаки, – напомнил Пекка Товери.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", от чего упадет экономика России.

