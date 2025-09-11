Шаг отчаяния? Почему удар россиян по Кабмину – это плохая новость для Путина

Агрессор бросает на Украину все, что может, однако не может добиться желаемого

Недавний удар крылатой ракетой по украинскому Кабмину свидетельствует, что российские агрессоры поняли: они не способны выиграть войну с Украиной, поэтому бьют по мирным целям и государственным учреждениям.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, что значит этот целенаправленный удар.

— Я бы сказал, что это показывает их отчаяние. Я думаю, что Путин живет в своем пузыре, ведь никто не решается сказать диктатору действительно плохую новость, что они не выиграют войну, — говорит европейский политик.

По его мнению, российский диктатор понимает, что если Запад продолжит поддерживать Украину, время не будет его союзником, ведь российская экономика в крайне плохом состоянии.

— Поэтому они бросают на Украину все, что могут. И эскалируют войну, выбирая новые цели — как теперь правительственные и демократические институты. Это, конечно, риск, потому что теперь Украина могла бы нанести ответный удар по Кремлю. А мы видели, что российские войска не способны останавливать украинские дальнобойные атаки, – напомнил Пекка Товери.

