Його називають "кривавим пастором": де зараз Олександр Турчинов і коли він востаннє з’являвся на людях

Політик після Євромайдану короткий час очолював Україну

Олександр Турчинов — відомий український політик, якого російська пропаганда назвала "кривавим пастором". Після Євромайдану та втечі Януковича він кілька місяців виконував обов’язки президента України, а коли розпочалася повномасштабна війна, приєднався до ТрО.

"Телеграф" розповість, де зараз екснардеп Олександр Турчинов і коли його востаннє бачили на людях.

Олександр Турчинов. Фото: Getty Images

Олександр Турчинов – що про нього відомо?

Український політик Олександр Турчинов, який здобув широку популярність за часів Євромайдану, народився у Дніпрі 31 березня 1964 року. Після школи здобув інженерну освіту у Дніпропетровському металургійному інституті. Відомо, що Турчинов у молоді роки працював секретарем райкому комсомолу, а згодом керував відділом агітації та пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.

Олександр Турчинов у молодості

Після здобуття Україною незалежності Олександр Турчинов продовжив будувати політичну кар’єру — спочатку у Дніпрі, потім перебрався до Києва. З початку 2000-х він обіймав багато важливих державних посад:

у 2005 році – голова Служби безпеки України;

у 2007-2010 роках – перший віце-прем’єр-міністр в уряді Тимошенко;

в 2014-му — голова Верховної Ради України;

в 2014-му — також виконував обов’язки президента України після втечі Януковича;

у 2014-2019 роках – секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, Турчинов був народним депутатом Верховної Ради України кількох скликань: у 1998-2007 роках та з 2012 по 2014 рік.

Турчинов у 2014 році. Фото: Getty Images

Де зараз Турчинов і коли його бачили на людях?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ЗМІ публікувалась інформація про те, що Олександр Турчинов захищав Київ у складі Територіальної оборони. У своєму Facebook політик на той час публікував фото у військовій формі. Також на ютуб є відео з його виступом у штабі територіальної оборони Києва, де він робить заяви про війну та оборону.

Олександр Турчинов у військовій формі у 2024 році. Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/

А ось підтверджених даних про службу Турчинова у Збройних Силах України немає. Невідомі ні військова частина, ні підрозділ, ні бригада, де нібито служить екснардеп. На початку повномасштабної війни подейкували, що політик пішов служити добровольцем, але зараз невідомо, де він служить і чи взагалі служить.

Олександр Турчинов у військовій формі у 2022 році. Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/

Зазначимо, що Олександр Турчинов нещодавно вперше за довгий час з’явився на людях. Він приїжджав до Львова на похорон убитого Андрія Парубія. Політика помітили у вишиванці у храмі Святого Юра, де відбувалася церемонія прощання.

Олександр Турчинов на похороні Андрія Парубія. Фото: "Телеграф"

