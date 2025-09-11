Его называют "кровавым пастором": где сейчас Александр Турчинов и когда он появлялся на людях в последний раз

Политик после Евромайдана короткое время возглавлял Украину

Александр Турчинов — известный украинский политик, которого российская пропаганда окрестила "кровавым пастором". После Евромайдана и побега Януковича он несколько месяцев исполнял обязанности президента Украины, а когда началась полномасштабная война присоединился к ТрО.

"Телеграф" расскажет, где сейчас экс-нардеп Александр Турчинов и когда его видели на людях в последний раз.

Александр Турчинов. Фото: Getty Images

Александр Турчинов — что о нем известно?

Украинский политик Александр Турчинов, который получил широкую известность во времена Евромайдана, родился в Днепре 31 марта 1964 года. После школы получил инженерное образование в Днепропетровском металлургическом институте. Известно, что Турчинов в молодые годы работал секретарем райкома комсомола, а потом руководил отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола.

Александр Турчинов в молодости

После получения Украиной независимости, Александр Турчинов продолжил строить политическую карьеру — сначала в Днепре, затем перебрался в Киев. С начала 2000-х он занимал много важных государственных должностей:

в 2005 году — глава Службы безопасности Украины;

в 2007-2010 годах — первый вице-премьер-министр в правительстве Тимошенко;

в 2014-м — председатель Верховной Рады Украины;

в 2014-м — также исполнял обязанности президента Украины после побега Януковича;

в 2014-2019 — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Турчинов был народным депутатом Верховной Рады Украины нескольких созывов: в 1998-2007 годах и с 2012 по 2014 год.

Турчинов в 2014 году. Фото: Getty Images

Где сейчас Турчинов и когда его видели на людях?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в СМИ публиковалась информация о том, что Александр Турчинов защищал Киев в составе Территориальной обороны. В своем Facebook политик в то время публиковал фото в военной форме. Также на ютуб есть видео с его выступлением в штабе территориальной обороны Киева, где он делает заявления о войне и обороне.

Александр Турчинов в военной форме в 2024 году. Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/

А вот подтвержденных данных о службе Турчинова в Вооруженных силах Украины нет. Неизвестны ни воинская часть, ни подразделение, ни бригада, в которых якобы служит экс-нардеп. В начале полномасштабной войны поговаривали, что политик пошел служить добровольцем, но на данный момент неизвестно, где он служит и служит ли вообще.

Александр Турчинов в военной форме в 2022 году. Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/

Отметим, что Александр Турчинов недавно впервые за долгое время появился на людях. Он приезжал во Львов на похороны убитого Андрея Парубия. Политика заметили в вышиванке в храме святого Юра, где проходила церемония прощания.

Александр Турчинов на похоронах Андрея Парубия. Фото: "Телеграф"

