"Нарешті виспимося": Келлог може знову приїхати до Києва, а в мережі вже жартують

У мережі новини помітно зраділи

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог має намір відвідати Київ. Ця новина встигла дуже потішити мешканців столиці, які вже почали мріяти про те, що зможуть виспатися.

Природно, в мережі не обійшлося без купи мемів із цього приводу. А "Телеграф" зібрав найкращі.

Як відомо, Келлог минулого разу приїжджав до Києва 14 липня та пробув там кілька днів. За цей час росіяни хоч і влаштовували обстріл України, але жоден дрон чи ракета у бік української столиці не полетіли.

Тому і цього разу українці назвали візит представника Трампа "квотою на сон".

Кияни просто хочуть спати

Очевидно недосип є серйозною темою для мешканців столиці, оскільки ця тема домінує як у творчості меморобів.

Потік жартів не зупинити

Так й серед думок простих користувачів мережі.

Користувачі мережі теж знають, чого хочуть

Але були й ті, хто уявив Келлога в образі ведучого програми "Миколина погода" і навіть переробили його легендарну фразу.

Майже схожий

Також не обійшлося і без людей, які вирішили обіграти ім’я Келлога у мемах.

Куди ж без ШІ

І навіть спробували уявити його реакцію, коли він дізнався, що знову доведеться їхати до Києва.

Няв

Варто зазначити, що під час першого візиту Келлога українці теж робили велику кількість мемів і жартували про те, що американські чиновники є найкращим ППО.