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"Нарешті виспимося": Келлог може знову приїхати до Києва, а в мережі вже жартують

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Кіт Келлог Новина оновлена 05 серпня 2025, 01:41
Кіт Келлог

У мережі новини помітно зраділи

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог має намір відвідати Київ. Ця новина встигла дуже потішити мешканців столиці, які вже почали мріяти про те, що зможуть виспатися.

Природно, в мережі не обійшлося без купи мемів із цього приводу. А "Телеграф" зібрав найкращі.

Як відомо, Келлог минулого разу приїжджав до Києва 14 липня та пробув там кілька днів. За цей час росіяни хоч і влаштовували обстріл України, але жоден дрон чи ракета у бік української столиці не полетіли.

Тому і цього разу українці назвали візит представника Трампа "квотою на сон".

Кіт Келлог Мема
Кияни просто хочуть спати

Очевидно недосип є серйозною темою для мешканців столиці, оскільки ця тема домінує як у творчості меморобів.

Кіт Келлог їде до Києва, жарти
Потік жартів не зупинити

Так й серед думок простих користувачів мережі.

Жарти про Келлог у Києві
Користувачі мережі теж знають, чого хочуть

Але були й ті, хто уявив Келлога в образі ведучого програми "Миколина погода" і навіть переробили його легендарну фразу.

Келлога називають ППО для Києва
Майже схожий

Також не обійшлося і без людей, які вирішили обіграти ім’я Келлога у мемах.

Про Келлога роблять меми
Куди ж без ШІ

І навіть спробували уявити його реакцію, коли він дізнався, що знову доведеться їхати до Києва.

Келлог став героєм мемов
Няв

Варто зазначити, що під час першого візиту Келлога українці теж робили велику кількість мемів і жартували про те, що американські чиновники є найкращим ППО.

Теги:
#Гумор #Меми #Кіт Келлог