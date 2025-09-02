Далі літо - тільки за гроші. Мережею несуться яскраві меми про настання осені

Проте літечко ще трохи побуде з нами

Не встигли українці відсміятися з жартів про 1 вересня, як мережу вже розривають меми про настання осені. Гумор допомагає змиритися з настанням холодного сезону.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми про настання осені. Українці жартують, що це було непогане літо, адже "я хоча б не вмер".

Росіяни намагаються забрати в нас життя та здатність радіти йому. Все літо ворог бив по мирних містах, атакуючи житлові будинки, тому не вмерти — вже непоганий результат.

Також жартують, що далі літо — тільки за гроші. Втім, літо залишиться з нами ще принаймні до 10 вересня. За прогнозом синоптиків, у першу десятиденку місяця подекуди повітря розжариться до +37 градусів.

Інший мем побудований на тому, що між 1 червня та 1 вересня — одне кліпання очима. Декого вже 1 вересня осінь встигла "задовбати".

Раніше "Телеграф" публікував меми про завершення літа. У 2025 році воно виявилося настільки буремним, що українці навіть не встигли його відчути. Жартували й про швидкоплинність літа, і про те, як ми його проґавили.