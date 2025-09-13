Путин может сделать Украину недееспособной одним ударом: даже "ядерка" не понадобится

Нардеп считает, что к этому удару надо быть готовыми

У России есть возможность сделать Украину недееспособной одним ударом и для этого ей даже не нужно ядерное оружие. Подобное возможно, если будет совершен обстрел Верховной Рады, когда будет проходить заседание.

Такое мнение высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко (партия "Голос"). По его словам, в Украине сейчас около 400 нардепов, из которых около половины являются мажоритарщиками.

Если во время заседания туда прилетит ракета и их не станет, то списочники подтянутся, но законодательного органа уже не будет. Даже если 226 наберется, то уже не будет коалиции — никто не сможет продлить военное положение, никто не сможет вносить законопроекты, принимать законы, огласить мобилизацию. Страна станет недееспособной Роман Костенко

По его словам, у противника наверняка есть подобные планы, а сам обстрел является "вопросом времени". Он добавил, что сейчас депутатам уже пора отправляться в убежища каждый раз, когда запускаются ракеты.

При этом он добавил, что если такой обстрел и произойдет, то россияне просто скажут, что ошиблись и стреляли не туда.

Как сообщалось ранее, 7 сентября россияне нанесли удар по зданию Кабинета министров Украины. Изначально сообщалось, что обстрел совершили с использованием дрона типа "Шахед", однако позже были найдены обломки ракеты "Искандер-К". Считается, что ее боеголовка не взорвалась, из-за чего разрушения оказались меньшими, чем обычно бывает в случае прилета.