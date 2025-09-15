Кладбище и цветы за миллионы: как город недалеко от фронта тратит государственные деньги под обстрелами

Самым дорогим оказался ремонт кладбища в Балаклее.

Балаклея, город в Харьковской области, был освобожден на второй день после начала Слобожанского контрнаступления, 8 сентября 2022 года. Сейчас населенный пункт находится в 60 километрах от линии фронта, через него во время каждой воздушной атаки пролетают вражеские беспилотники. Несмотря на опасность, в громаде проживает около 30 тысяч человек.

"Сегодня Балаклея возрождается. Отстраиваются дома, школы, больница. Несмотря на новые удары врага, город живет и становится сильнее — благодаря вам, дорогие жители, вашему труду, взаимоподдержке и вере", — пишет глава городской военной администрации Виталий Карабанов.

И город действительно меняется: в центр населённого пункта обновили дорожную разметку – возникли велодорожки, парковки, островки безопасности и делениаторы. По словам военных, которые прислали эти кадры, эти изменения появились всего с поразительной скоростью – всего за три недели.

"Телеграфу" стало интересно, какие тендеры публикуют городские органы власти и на что тратятся средства на Харьковщине, где всего в 60 километрах продолжается наступление россиян.

Дорожная разметка и переходы за 1,45 миллиона

15 августа объявили закупку на услуги по нанесению дорожной разметки и пешеходных переходов. Ожидаемая стоимость — 1,45 млн грн.

Частный предприниматель Юрий Бычук подал предложение на 1419741,85 грн и стал победителем. Он также руководит ООО "Дорожные решения", созданным в конце 2024 г. с уставным капиталом 122 тыс. грн.

Тротуар почти за 1,5 миллиона гривен

4 августа Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Балаклейского городского совета Харьковской области заключило договор на капитальный ремонт тротуара на площади Тараса Шевченко у дома 11Б. Ожидаемая стоимость работ составила более 1,4 миллиона гривен, именно в эту сумму по НДС и была оценена итоговая договорная цена.

Площадь им. Шевченко в Балаклее, Харьковская область. Фото: Vladyslav Sodel

Подряд получило харьковское ООО "Дамирис", основанное в 2011 году и зарегистрированное на улице Новгородской. Руководителем предприятия является Витренко Виталий Валентинович. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч гривен.

В смете заложено более миллиона гривен прямых затрат, из которых более 929 тысяч приходится на материалы, 102 тысячи — на оплату труда строителей, а почти 57 тысяч — на использование техники. Дополнительно в расходы включены общепроизводственные статьи на 65 тысяч гривен, административные расходы в размере 6,8 тысячи и прибыль подрядчика, которая составила 13,5 тысячи гривен.

Смета тендера по капитальному ремонту тротуара в Балаклее

Вместе с налогом на добавленную стоимость в сумме 234,8 тысячи гривен окончательная стоимость работ по капитальному ремонту тротуара была зафиксирована на уровне 1 409 102,70 гривны.

Кладбище за 7 миллионов будет ремонтировать ООО с трехмесячной историей

Масштабный тендер касался ремонта городского кладбища на Шоссейном переулке. Планируется обустройство мемориальной зоны для чествования Героев. Ожидаемая стоимость работ – более 7,03 млн грн.

Финансирование проекта разделили на два этапа. В 2025 году планируется потратить 2,4 млн грн на первый этап работ по благоустройству кладбища. Второй этап запланирован на 2026 год — еще 4,62 млн грн. Оба этапа финансируются из местного бюджета, а общая сумма расходов составит 7,02 млн. грн.

Победителем тендера стало ООО "БК Мираж", предложившее выполнить работы за 7,02 млн грн, без снижения от ожидаемой стоимости.

Ключевая деталь этой закупки – сама компания. "БК Мираж" была зарегистрирована совсем недавно — 15 мая 2025 года, то есть всего три месяца назад. Основателем и руководителем выступает Александр Козел. Уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч гривен, но именно ей доверили подряд почти на 7 миллионов бюджетных средств.

ООО БК "Мираж" на сайте YouControl

Цветы-сверстники за 40 тысяч гривен

8 июля управление ЖКХ объявило закупку услуг по посадке однолетних цветников. Ожидаемая стоимость составила 39430,97 грн с НДС. Работы должны были завершиться до конца июля.

Победителем стал коммунальный "Балаклейский Жилкоммунсервис". Основная часть сметы – зарплата работников (свыше 17,2 тыс. грн), начисление на нее (3,7 тыс.), административные расходы (6,3 тыс.). Стоимость без налогов составила 32,8 тыс. грн, в которую добавили 20% плановых накоплений и НДС. В итоге контракт был подписан на 39 430,97 грн.

Ремонт дороги производит ООО, за которым следят антикоррупционеры

В том же июле 2025 года провели закупку на текущий ремонт дороги по улице Винницкой. Ожидаемая стоимость работ составила 385 тыс. грн по НДС, а окончательное предложение победителя — компании ООО "Легионстрой" — составило 382,48 тыс. грн.

Улица Винницкая в Балаклее, GoogleMaps

Документы раскрывают, что речь идет о мелком ремонте дорожного полотна: отсыпке и выравнивании основания, укладке новых слоев асфальтобетона и ликвидации ямочности. Согласно подписанному договору стоимость материалов — более 228 тыс. грн, заработная плата рабочих вместе с начислениями составляет чуть более 44 тыс. грн.

"Легионстрой", зарегистрированный в Чугуеве в 2019 году, имеет уставный капитал 1 млн грн и возглавляется Юрием Полянским. Компания неоднократно упоминалась в материалах ОО "Харьковский антикоррупционный центр". В 2025 году активисты заявляли, что во время ремонта укрытия в Чугуеве "Легионстрой" завысил цены в 3-7 раз, из-за чего переплата могла достичь более 595 тыс. грн. Суд обязал полицию внести сведения в ЕРДР.

ХАЦ о ООО "Легионстрой"

Четыре тендера с одним победителем

Балаклейский горсовет также объявил тендер на ремонт скейтодрома в Молодежном сквере. Ожидаемая стоимость — 403,5 тыс. грн. Победителем стал ФЛП Алексей Чумаченко, местный предприниматель, зарегистрированный с 2001 года. Его предложение полностью совпало с ожидаемой суммой – 403 583,13 грн.

В смете: материалы (217 тыс. грн.), зарплаты (72 тыс.), техника (30 тыс.), а также накладные расходы, налоги и сборы.

Тот же предприниматель выиграл еще три тендера на ремонт остановок общественного транспорта:

по ул. Винницкой — 155,2 тыс. грн,

на ул. Победы — 149,1 тыс. грн,

на ул. Соборной – 221,98 тыс. грн.

Во всех случаях его предложения полностью совпали с ожидаемыми ценами.

"Телеграф" обратился за комментарием в городской совет по поводу указанных тендеров и ожидает ответ.

