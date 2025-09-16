Яценюк "знайшовся" у несподіваному місці та підкорив ТікТок (відео)
Арсеній Яценюк не став флористом, але його "двійник" у рекламі збирає рекордні перегляди
Експрем'єр Арсеній Яценюк неодноразово ставав героєм жартів та мемів через свої цікаві вислови та кумедні ситуації. Нещодавно його "заскочили" у рекламі доставки квітів. Наголосимо — це не він, однак флорист дуже на нього схожий.
Відео з'явилось в ТікТоці buket_land. Сюжет простий — хлопець приходить до флориста з проханням зібрати недорогий букет для дівчини. На що флорист у відповідь виганяє його з квіткового та гримає, мовляв, дівчина готувалась, а він і квітів купити не може. Та коментатори, окрім відзначення реальності сюжету та акторського таланту флориста, помітили його вельми суттєву схожість з Яценюком.
Невідомо, чи розраховував бренд саме на такий ефект, але це дало свої плоди — відео набрало майже два мільйони переглядів, у порівнянні з іншими відео на каналі — в десятки разів більше. Користувачі закликають дати премію флористу.
Зазначимо, що реальний Арсеній Яценюк не перекваліфіковувався в флористи, він продовжує політичну діяльність. Цьогоріч політику виповнився 51 рік. Він зустрівся з критикою через те, що не мобілізувався, йому пригадали, зокрема, і проєкт стіни між Україною та Росією.
