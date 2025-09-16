Рус

Яценюк "знайшовся" у несподіваному місці та підкорив ТікТок (відео)

Галина Михайлова
Арсеній Яценюк трохи змінив імідж, що робить його ще більш схожим на героя ролика
Арсеній Яценюк трохи змінив імідж, що робить його ще більш схожим на героя ролика. Фото interfax.com.ua

Арсеній Яценюк не став флористом, але його "двійник" у рекламі збирає рекордні перегляди

Експрем'єр Арсеній Яценюк неодноразово ставав героєм жартів та мемів через свої цікаві вислови та кумедні ситуації. Нещодавно його "заскочили" у рекламі доставки квітів. Наголосимо — це не він, однак флорист дуже на нього схожий.

Відео з'явилось в ТікТоці buket_land. Сюжет простий — хлопець приходить до флориста з проханням зібрати недорогий букет для дівчини. На що флорист у відповідь виганяє його з квіткового та гримає, мовляв, дівчина готувалась, а він і квітів купити не може. Та коментатори, окрім відзначення реальності сюжету та акторського таланту флориста, помітили його вельми суттєву схожість з Яценюком.

Невідомо, чи розраховував бренд саме на такий ефект, але це дало свої плоди — відео набрало майже два мільйони переглядів, у порівнянні з іншими відео на каналі — в десятки разів більше. Користувачі закликають дати премію флористу.

Флориста називають ідеальним чоловіком
Яценюк продає квіти - один з топ коментарів

Зазначимо, що реальний Арсеній Яценюк не перекваліфіковувався в флористи, він продовжує політичну діяльність. Цьогоріч політику виповнився 51 рік. Він зустрівся з критикою через те, що не мобілізувався, йому пригадали, зокрема, і проєкт стіни між Україною та Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Арсеній Яценюк в молодості. Розповідали також і про його особисте життя — дружину та двох дочок колишнього прем'єра.

