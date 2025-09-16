Яценюк "нашелся" в неожиданном месте и покорил ТикТок (видео)

Арсений Яценюк не стал флористом, но его "двойник" в рекламе собирает рекордные просмотры

Экспремьер Арсений Яценюк неоднократно становился героем шуток и мемов из-за своих интересных высказываний и забавных ситуаций. Недавно его "словили" в рекламе доставки цветов. Отметим — это не он, однако флорист очень похож на него.

Видео появилось в ТикТоке buket_land. Сюжет простой – парень приходит к флористу с просьбой собрать недорогой букет для девушки. На что флорист в ответ выгоняет его из цветочного и кричит, мол, девушка готовилась, а он и цветов купить не может. Но комментаторы, кроме празднования реальности сюжета и актерского таланта флориста, заметили его существенное сходство с Яценюком.

Неизвестно, рассчитывал ли бренд именно на такой эффект, но это дало свои плоды – видео набрало почти два миллиона просмотров, по сравнению с другими видео на канале – в десятки раз больше. Пользователи призывают дать премию флористу.

Флориста называют идеальным мужчиной

Яценюк продает цветы – один из топ комментариев

Отметим, что реальный Арсений Яценюк не переквалифицировался во флористы, продолжает политическую деятельность. В этом году политику исполнился 51 год. Он встретился с критикой из-за того, что не мобилизовался, ему вспомнили, в частности, и проект стены между Украиной и Россией.

