Яценюк "нашелся" в неожиданном месте и покорил ТикТок (видео)

Галина Михайлова
Арсений Яценюк немного изменил имидж, что делает его еще более похожим на героя ролика
Арсений Яценюк немного изменил имидж, что делает его еще более похожим на героя ролика. Фото interfax.com.ua

Арсений Яценюк не стал флористом, но его "двойник" в рекламе собирает рекордные просмотры

Экспремьер Арсений Яценюк неоднократно становился героем шуток и мемов из-за своих интересных высказываний и забавных ситуаций. Недавно его "словили" в рекламе доставки цветов. Отметим — это не он, однако флорист очень похож на него.

Видео появилось в ТикТоке buket_land. Сюжет простой – парень приходит к флористу с просьбой собрать недорогой букет для девушки. На что флорист в ответ выгоняет его из цветочного и кричит, мол, девушка готовилась, а он и цветов купить не может. Но комментаторы, кроме празднования реальности сюжета и актерского таланта флориста, заметили его существенное сходство с Яценюком.

Неизвестно, рассчитывал ли бренд именно на такой эффект, но это дало свои плоды – видео набрало почти два миллиона просмотров, по сравнению с другими видео на канале – в десятки раз больше. Пользователи призывают дать премию флористу.

Яценюк в рекламе цветов, видео
Флориста называют идеальным мужчиной
Яценюк в рекламе цветов, шутливое видео
Яценюк продает цветы – один из топ комментариев

Отметим, что реальный Арсений Яценюк не переквалифицировался во флористы, продолжает политическую деятельность. В этом году политику исполнился 51 год. Он встретился с критикой из-за того, что не мобилизовался, ему вспомнили, в частности, и проект стены между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Арсений Яценюк в молодости. Рассказывали также и о его личной жизни — жене и двух дочерях бывшего премьера.

#Арсений Яценюк #Реклама #Юмор