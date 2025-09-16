Аліна Михайлова пояснила, звідки у неї новий Mercedes
Військовослужбовець відповів на заяви відомого блогера
Начальниця медичної служби "Ульф" при батальйоні "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова пояснила, звідки у неї з’явився Mercedes GL200 за 61 тисячу доларів. За її словами, вона придбала автомобіль у кредит за свою зарплатню.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українській правді". За її словами, вона з підрозділом вже другий рік не виходить на відновлення з позицій на передовій, а тому мала час накопичити потрібну суму.
У серпні блогер Мирослав Олешко повідомив, що Михайлова нібито купила автомобіль у березні 2025 року та зробила це під час збору донатів.
"Блогер Олешко стверджує, що я купила машину за донати. Хоча на момент покупки машини взагалі не було активного збору. Збір був раніше на річні потреби "Ульфа", і на цьому рахунку досі лежить 2,5 мільйона гривень. 500 тисяч гривень ми витратили на медичні розхідники"
Вона додала, що не збирається ні в кого питати, куди витрачати свої особисті гроші та які машини за них купувати. Вона визнала, що могла купити й дешевшу машину, але якби мала можливість, то не відмовилася і від "Роллс-Ройса" або "Майбаха".
Водночас журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко зазначив, що колишній нардеп і фігурант земельних скандалів Олесь Довгий за кілька днів після покупки Михайловою автомобіля виклав у мережу спільне фото. Він припустив, що військовослужбовиця тим самим намагалася його пропіарити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, хто такий Олесь Довгий і якими скандалами він запам’ятався, доки був при владі.