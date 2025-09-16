Аліна Михайлова пояснила, звідки у неї новий Mercedes

Військовослужбовець відповів на заяви відомого блогера

Начальниця медичної служби "Ульф" при батальйоні "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова пояснила, звідки у неї з’явився Mercedes GL200 за 61 тисячу доларів. За її словами, вона придбала автомобіль у кредит за свою зарплатню.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українській правді". За її словами, вона з підрозділом вже другий рік не виходить на відновлення з позицій на передовій, а тому мала час накопичити потрібну суму.

У серпні блогер Мирослав Олешко повідомив, що Михайлова нібито купила автомобіль у березні 2025 року та зробила це під час збору донатів.

"Блогер Олешко стверджує, що я купила машину за донати. Хоча на момент покупки машини взагалі не було активного збору. Збір був раніше на річні потреби "Ульфа", і на цьому рахунку досі лежить 2,5 мільйона гривень. 500 тисяч гривень ми витратили на медичні розхідники" Аліна Михайлова

Вона додала, що не збирається ні в кого питати, куди витрачати свої особисті гроші та які машини за них купувати. Вона визнала, що могла купити й дешевшу машину, але якби мала можливість, то не відмовилася і від "Роллс-Ройса" або "Майбаха".

Водночас журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко зазначив, що колишній нардеп і фігурант земельних скандалів Олесь Довгий за кілька днів після покупки Михайловою автомобіля виклав у мережу спільне фото. Він припустив, що військовослужбовиця тим самим намагалася його пропіарити.

Повідомлення Бондаренко

Бондаренко побачив зв’язок між постом Довгого та автомобілем Михайлової

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, хто такий Олесь Довгий і якими скандалами він запам’ятався, доки був при владі.